Megérkeztek a friss adatok: nem tud kilábalni a gödörből Európa legfontosabb gazdasága

Németországban februárban kismértékben nőtt a munkanélküliek száma. Ez arra utal, hogy az elmúlt három év gazdasági stagnálása továbbra is nyomást gyakorol Európa legnagyobb gazdaságának munkaerőpiacára.

A szezonálisan kiigazított adatok szerint a munkanélküliek száma februárban ezer fővel, 2,977 millióra emelkedett az egy hónappal korábbi 2,976 millióról. A Reuters felmérésében megkérdezett elemzők és közgazdászok ennél nagyobb, 2000 fős növekedést vártak. A szezonálisan kiigazított

munkanélküliségi ráta 6,3 százalékon stagnált, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak.

"A téli szünet végén sem képes lendületet venni a munkaerőpiac" – fogalmazott Andrea Nahles, a Szövetségi Munkaügyi Hivatal vezetője a Reuters szerint. Bár Friedrich Merz kancellár ígéretet tett arra, hogy az infrastrukturális és védelmi kiadások jelentős növelésével kihúzza Németországot a válságból, az intézkedések eredménye a gyakorlatban a vártnál lassabban jelentkezik.

