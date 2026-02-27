Riasztóan nagy a munkanélküliség, mégis heti 42 órát dolgoznak az emberek Törökországban

Januárban 8,1 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta Törökországban. (A tavaly decemberi érték a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta volt a havi adatközlés kezdete, 2005 óta.)
Januárban az előző hónaphoz képest 73 ezerrel, 2,819 millióra emelkedett a munkanélküliek száma,
a foglalkoztatottak száma pedig 516 ezerrel, 31,953 millióra csökkent. A munkanélküliségi ráta a nemek szerint nagy eltérést mutat: a férfiaknál 6,6 százalék, a nők körében 11,0 százalék volt.
A szezonálisan kiigazított munkaerőpiaci részvételi arány az előző havi 52,9 százalék után januárban 52,1 százalékra süllyedt, de ez a mutató a férfiaknál 70,0 százalék, a nőknél 34,7 százalék volt.
A foglalkoztatási ráta az előző havi 48,7 százalék után 47,9 százalékon állt (a férfiaknál 65,3 százalék, a nőknél 30,9 százalék volt).
A 15-24 év közötti fiatalok szezonálisan kiigazított munkanélküliségi rátája 0,1 százalékponttal 14,3 százalékra emelkedett,
a fiatal férfiak esetében a rátát 11,9 százalékra, míg a nőknél 19,0 százalékra becsülték januárban.
Mindeközben Törökországban a dolgozók szezonálisan és naptárhatással kiigazított átlagos heti tényleges munkaideje az előző havi 43,1 óráról 42,4 órára csökkent az év első hónapjában.
