Riasztóan nagy a munkanélküliség, mégis heti 42 órát dolgoznak az emberek Törökországban

Törökországban az előző havi 7,8 százalékról 8,1 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta januárban a török statisztikai hivatal (Türkiye Istatistik Kurumu - TÜIK) adatai szerint.

Januárban 8,1 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta Törökországban. (A tavaly decemberi érték a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta volt a havi adatközlés kezdete, 2005 óta.)

Januárban az előző hónaphoz képest 73 ezerrel, 2,819 millióra emelkedett a munkanélküliek száma,

a foglalkoztatottak száma pedig 516 ezerrel, 31,953 millióra csökkent. A munkanélküliségi ráta a nemek szerint nagy eltérést mutat: a férfiaknál 6,6 százalék, a nők körében 11,0 százalék volt.

A szezonálisan kiigazított munkaerőpiaci részvételi arány az előző havi 52,9 százalék után januárban 52,1 százalékra süllyedt, de ez a mutató a férfiaknál 70,0 százalék, a nőknél 34,7 százalék volt.

A foglalkoztatási ráta az előző havi 48,7 százalék után 47,9 százalékon állt (a férfiaknál 65,3 százalék, a nőknél 30,9 százalék volt).

A 15-24 év közötti fiatalok szezonálisan kiigazított munkanélküliségi rátája 0,1 százalékponttal 14,3 százalékra emelkedett,

a fiatal férfiak esetében a rátát 11,9 százalékra, míg a nőknél 19,0 százalékra becsülték januárban.

Mindeközben Törökországban a dolgozók szezonálisan és naptárhatással kiigazított átlagos heti tényleges munkaideje az előző havi 43,1 óráról 42,4 órára csökkent az év első hónapjában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images