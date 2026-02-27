  • Megjelenítés
Riasztóan nagy a munkanélküliség, mégis heti 42 órát dolgoznak az emberek Törökországban
Gazdaság

Riasztóan nagy a munkanélküliség, mégis heti 42 órát dolgoznak az emberek Törökországban

MTI
|
Portfolio
Törökországban az előző havi 7,8 százalékról 8,1 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta januárban a török statisztikai hivatal (Türkiye Istatistik Kurumu - TÜIK) adatai szerint.

Januárban 8,1 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta Törökországban. (A tavaly decemberi érték a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta volt a havi adatközlés kezdete, 2005 óta.)

Januárban az előző hónaphoz képest 73 ezerrel, 2,819 millióra emelkedett a munkanélküliek száma,

a foglalkoztatottak száma pedig 516 ezerrel, 31,953 millióra csökkent. A munkanélküliségi ráta a nemek szerint nagy eltérést mutat: a férfiaknál 6,6 százalék, a nők körében 11,0 százalék volt.

A szezonálisan kiigazított munkaerőpiaci részvételi arány az előző havi 52,9 százalék után januárban 52,1 százalékra süllyedt, de ez a mutató a férfiaknál 70,0 százalék, a nőknél 34,7 százalék volt.

Még több Gazdaság

Figyelem, jön a lomtalanítás Budapesten, számos probléma is felmerülhet

Figyelmeztetés a világnak: megérkezett a vihar előszele, ismét jöhetnek a szűk esztendők

Fontos határt lépett át az infláció: kedvező hírek jöttek Németországból

A foglalkoztatási ráta az előző havi 48,7 százalék után 47,9 százalékon állt (a férfiaknál 65,3 százalék, a nőknél 30,9 százalék volt).

A 15-24 év közötti fiatalok szezonálisan kiigazított munkanélküliségi rátája 0,1 százalékponttal 14,3 százalékra emelkedett,

a fiatal férfiak esetében a rátát 11,9 százalékra, míg a nőknél 19,0 százalékra becsülték januárban.

Mindeközben Törökországban a dolgozók szezonálisan és naptárhatással kiigazított átlagos heti tényleges munkaideje az előző havi 43,1 óráról 42,4 órára csökkent az év első hónapjában.

Kapcsolódó cikkünk

Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után

Figyelmeztetés a világnak: megérkezett a vihar előszele, ismét jöhetnek a szűk esztendők

Kimondta a kormányfő: rossz vége lehet Trump döntésének, ha nem változtatnak azonnal

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Titkos részletek derültek ki a Barátság-vezetékről – Ez teljesen újraértékeli a helyzetet
Megjött Orbán Viktor bejelentése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility