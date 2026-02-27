Romlik a magyar munkaerőpiaci helyzet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Tovább csökken a foglalkoztatás Magyarországon, az elsődleges munkaerőpiacon ötéves mélyponton van a dolgozók száma. A folyamatban a gyenge konjunktúra mellett a demográfiai szorító tényező is egyre jobban közrejátszik.

A 2025. november–2026. január időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 628 ezer fő volt, mely 68 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. Ezzel folytatódott a foglalkoztatás lassú csökkenése, az elsődleges munkaerőpiacon (ami nem számolja a közmunkásokat és a külföldre ingázókat)

4,44 millióan dolgoznak, 81 ezerrel kevesebben, mint egy éve, és közel ötéves mélypontnak felel meg.

A munkanélküliek átlagos száma 224 ezer fő volt, amely 11 ezer fővel (mintavételi hibahatáron belüli mértékben) meghaladta az egy évvel ezelőttit. A munkanélküliségi ráta 4,6% volt, 0,3 százalékponttal több, mint az előző év azonos időszakában.

Összességében a munkanélküliség nem nőtt érdemben az utóbbi időszakban, ahogy a foglalkoztatottsági ráta sem. Ezért erős a gyanú, hogy a foglalkoztatás esését nem csupán a gyenge konjunktúra (a bő három éve tartó stagnálás) okozza, hanem a munkavállalási korú népesség csökkenése is hozzájárul. Vagyis a demográfiai tényező hatása egyre inkább megjelenik a munkaerőpiacon.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 06. Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio