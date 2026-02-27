Történelmi magasságokban a főnyeremény: hónapok óta erre a pillanatra várnak a magyarok

Az elmúlt majdnem 70 év negyedik legnagyobb nyereménye várja a hétvégén az Ötöslottó játékosait. Ebből az összegből szinte bármilyen álmot megvalósíthatna a nyertes.

Már 20 sorsoláson nem született telitalálatos az Ötöslottón, így a jackpot a játék 69 éves történetének egyik legnagyobb összegére emelkedett.

A február utolsó napján elérhető nyeremény összege 5,151 milliárd forint.

A Szerencsejáték Zrt. közleménye kitér arra, hogy a nyertes a Kanári-szigeteken is vásárolhatna ebből a nyereményből lakást magának, és luxus körülmények közepette élhetné ott az életét. Ehhez képest az eddig megkérdezett nagy nyeremények tulajdonosai kötődnek a jelenlegi környezetükhöz: nemhogy külföldre nem költöznének, még a lakóhelyüket se nagyon hagynák el, a többség, ha költözne, akkor is megyén belül maradna. Az úgynevezett nagynyertes kérdőív megerősítette, hogy az ingatlantulajdon fontos a magyaroknak. A legtöbben ingatlanra költenének elsősorban: 90 százalékuk vagy vásárolna ingatlan a többszáz milliós vagy milliárdos nyereményből, vagy felújítaná a meglévőt.

Így kaphatja meg a nyertes

Ha lesz a meteorológiai tél utolsó napján telitalálatos az Ötöslottón, akkor a nyertesnek 90 nap áll rendelkezésre, vagyis tavasszal mindenképpen kell jelentkeznie a nyereményéért az úgynevezett nagynyertes vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonbeszélgetésben kérdéseket tesznek fel, és a válaszokból megállapítható, hogy valóban a nyertessel beszélnek. Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, a nyertes szelvény bemutatására, majd a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nyeremény kifizetése banki átutalással történik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images