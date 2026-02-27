  • Megjelenítés
Történelmi magasságokban a főnyeremény: hónapok óta erre a pillanatra várnak a magyarok
Gazdaság

Történelmi magasságokban a főnyeremény: hónapok óta erre a pillanatra várnak a magyarok

Portfolio
Az elmúlt majdnem 70 év negyedik legnagyobb nyereménye várja a hétvégén az Ötöslottó játékosait. Ebből az összegből szinte bármilyen álmot megvalósíthatna a nyertes.

Már 20 sorsoláson nem született telitalálatos az Ötöslottón, így a jackpot a játék 69 éves történetének egyik legnagyobb összegére emelkedett.

A február utolsó napján elérhető nyeremény összege 5,151 milliárd forint.

A Szerencsejáték Zrt. közleménye kitér arra, hogy a nyertes a Kanári-szigeteken is vásárolhatna ebből a nyereményből lakást magának, és luxus körülmények közepette élhetné ott az életét. Ehhez képest az eddig megkérdezett nagy nyeremények tulajdonosai kötődnek a jelenlegi környezetükhöz: nemhogy külföldre nem költöznének, még a lakóhelyüket se nagyon hagynák el, a többség, ha költözne, akkor is megyén belül maradna. Az úgynevezett nagynyertes kérdőív megerősítette, hogy az ingatlantulajdon fontos a magyaroknak. A legtöbben ingatlanra költenének elsősorban: 90 százalékuk vagy vásárolna ingatlan a többszáz milliós vagy milliárdos nyereményből, vagy felújítaná a meglévőt.

Így kaphatja meg a nyertes

Ha lesz a meteorológiai tél utolsó napján telitalálatos az Ötöslottón, akkor a nyertesnek 90 nap áll rendelkezésre, vagyis tavasszal mindenképpen kell jelentkeznie a nyereményéért az úgynevezett nagynyertes vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonbeszélgetésben kérdéseket tesznek fel, és a válaszokból megállapítható, hogy valóban a nyertessel beszélnek. Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, a nyertes szelvény bemutatására, majd a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nyeremény kifizetése banki átutalással történik.

Még több Gazdaság

Súlyos vád érte az élelmiszeripart: kiderült a trükkjük

Romlik a magyar munkaerőpiaci helyzet

Döntött az IMF: hatalmas összeghez jut Ukrajna

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát
Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility