Közel-keleti konfliktus: milyen jogai vannak most a légi utasoknak?

A közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt ismét előtérbe kerültek a légi közlekedést érintő kockázatok, sok utas pedig azzal szembesül, hogy törölték a célállomására induló járatát, ilyenkor azonban nem maradnak jogi védelem nélkül.

Mikor védi az utast az uniós szabályozás?

Az európai légi utasjogokat az EU 261/2004-es rendelet (közismert nevén EU261) szabályozza. Ez a jogszabály akkor alkalmazható, ha

a járat az Európai Unióból indul, bármely légitársasággal, vagy

az EU-ba érkezik, és uniós légitársaság üzemelteti.

A védelem feltétele az is, hogy az utas érvényes foglalással rendelkezzen, és időben becsekkoljon.

Ha egy járatot törölnek akár háború, fegyveres konfliktus vagy a térség biztonsági kockázatai miatt –, az utasnak minden esetben választási joga van, még akkor is, ha a légitársaság rendkívüli körülményre hivatkozik.

Az utas dönthet az alábbiak közül:

a teljes jegyár visszatérítése,

átszállítás a célállomásra a lehető leghamarabb,

átfoglalás egy későbbi időpontra, az utas kérésére, a szabad férőhelyek függvényében.

Ezek a jogok akkor is megilletik az utast, ha a törlés oka nem a légitársaság hibája.

A rendelet alapján az úgynevezett ellátáshoz való jog is fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a várakozás ideje alatt a légitársaságnak biztosítania kell:

ételt és italt,

kommunikációs lehetőséget (telefon, e-mail),

szükség esetén szállást és az oda-vissza utazást.

Háborús helyzetben ezek a kötelezettségek vitássá válhatnak, de az uniós tájékoztatók szerint az ellátás alapjog, amíg az utas az átfoglalásra vár.

250-600 euró

Az EU261 legismertebb eleme a 250–600 eurós átalány-kártérítés, amely törlés esetén járhat. Ez azonban nem automatikus. A légitársaság mentesülhet a kifizetés alól,

ha bizonyítani tudja, hogy a törlés oka rendkívüli körülmény volt.

Az Európai Bizottság hivatalos értelmezése szerint ilyen rendkívüli körülménynek minősülhet többek között a politikai instabilitás, a fegyveres konfliktus, a biztonsági kockázat vagy a légterek lezárása. Háborús helyzetben ezért sok esetben nem jár a 250–600 eurós kártérítés, de csak akkor, ha a légitársaság igazolni tudja, hogy a járatot akkor is törölni kellett volna, ha minden ésszerű intézkedést megtesz.

A rendkívüli körülmény nem automatikus felmentés. A bizonyítás terhe a légitársaságot terheli: neki kell igazolnia az ok-okozati összefüggést, valamint azt, hogy nem volt más, reális megoldás a járat üzemeltetésére.

Mit tehet az utas egy ilyen helyzetben?

Háború vagy biztonsági kockázat miatti törlés esetén érdemes tudatosan eljárni:

kérni a törlés írásos indoklását a légitársaságtól,

megőrizni a foglalást, beszállókártyát és az értesítéseket,

eltenni minden pluszköltség számláját (szállás, étkezés),

ha rendkívüli körülményre hivatkoznak, kérni annak alátámasztását (hatósági döntés, légtérzár, hivatalos közlemény).

Az uniós iránymutatás szerint a mentességet nem az utasnak kell cáfolnia, hanem a légitársaságnak kell bizonyítania.

Mi történt?

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen.

A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják.

Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol.

Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása.

Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte.

Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére - Teherán ezt később tagadta.

A forradalmi gárda vezetője és a védelmi miniszter viszont szinte biztosan meghalt - erről több forrás is beszámolt.

A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után.

A harcok számos légijáratot érintenek, budapestieket is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images