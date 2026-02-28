Közel-keleti konfliktus: milyen jogai vannak most a légi utasoknak?

A közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt ismét előtérbe kerültek a légi közlekedést érintő kockázatok, sok utas pedig azzal szembesül, hogy törölték a célállomására induló járatát, ilyenkor azonban nem maradnak jogi védelem nélkül.
Mikor védi az utast az uniós szabályozás?
Az európai légi utasjogokat az EU 261/2004-es rendelet (közismert nevén EU261) szabályozza. Ez a jogszabály akkor alkalmazható, ha
- a járat az Európai Unióból indul, bármely légitársasággal, vagy
- az EU-ba érkezik, és uniós légitársaság üzemelteti.
A védelem feltétele az is, hogy az utas érvényes foglalással rendelkezzen, és időben becsekkoljon.
Ha egy járatot törölnek akár háború, fegyveres konfliktus vagy a térség biztonsági kockázatai miatt –, az utasnak minden esetben választási joga van, még akkor is, ha a légitársaság rendkívüli körülményre hivatkozik.
Az utas dönthet az alábbiak közül:
- a teljes jegyár visszatérítése,
- átszállítás a célállomásra a lehető leghamarabb,
- átfoglalás egy későbbi időpontra, az utas kérésére, a szabad férőhelyek függvényében.
Ezek a jogok akkor is megilletik az utast, ha a törlés oka nem a légitársaság hibája.
A rendelet alapján az úgynevezett ellátáshoz való jog is fennáll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a várakozás ideje alatt a légitársaságnak biztosítania kell:
- ételt és italt,
- kommunikációs lehetőséget (telefon, e-mail),
- szükség esetén szállást és az oda-vissza utazást.
Háborús helyzetben ezek a kötelezettségek vitássá válhatnak, de az uniós tájékoztatók szerint az ellátás alapjog, amíg az utas az átfoglalásra vár.
250-600 euró
Az EU261 legismertebb eleme a 250–600 eurós átalány-kártérítés, amely törlés esetén járhat. Ez azonban nem automatikus. A légitársaság mentesülhet a kifizetés alól,
ha bizonyítani tudja, hogy a törlés oka rendkívüli körülmény volt.
Az Európai Bizottság hivatalos értelmezése szerint ilyen rendkívüli körülménynek minősülhet többek között a politikai instabilitás, a fegyveres konfliktus, a biztonsági kockázat vagy a légterek lezárása. Háborús helyzetben ezért sok esetben nem jár a 250–600 eurós kártérítés, de csak akkor, ha a légitársaság igazolni tudja, hogy a járatot akkor is törölni kellett volna, ha minden ésszerű intézkedést megtesz.
A rendkívüli körülmény nem automatikus felmentés. A bizonyítás terhe a légitársaságot terheli: neki kell igazolnia az ok-okozati összefüggést, valamint azt, hogy nem volt más, reális megoldás a járat üzemeltetésére.
Mit tehet az utas egy ilyen helyzetben?
Háború vagy biztonsági kockázat miatti törlés esetén érdemes tudatosan eljárni:
- kérni a törlés írásos indoklását a légitársaságtól,
- megőrizni a foglalást, beszállókártyát és az értesítéseket,
- eltenni minden pluszköltség számláját (szállás, étkezés),
- ha rendkívüli körülményre hivatkoznak, kérni annak alátámasztását (hatósági döntés, légtérzár, hivatalos közlemény).
Az uniós iránymutatás szerint a mentességet nem az utasnak kell cáfolnia, hanem a légitársaságnak kell bizonyítania.
Mi történt?
- Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen.
- A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják.
- Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol.
- Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása.
- Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte.
- Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére - Teherán ezt később tagadta.
- A forradalmi gárda vezetője és a védelmi miniszter viszont szinte biztosan meghalt - erről több forrás is beszámolt.
- A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után.
- A harcok számos légijáratot érintenek, budapestieket is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát
Innentől tilos a hajózás a Hormuzi-szoroson.
Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban
Nehezen érthető, Irán mit akar ezzel elérni.
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Összeül a Védelmi Tanács.
Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak
Már jóvá is hagyták.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Napelemesek, figyelem: olyan történt a szemünk láttára, amire még soha nem volt példa
Beigazolódott a mesterséges intelligencia prognózisa.
Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van
Azt mondják, "keserű tapasztalatuk van," de hajlandók folytatni a dialógust.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.