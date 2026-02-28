  • Megjelenítés
Közölte a Kreml, szabotőrök fel akarják robbantani a magyar gazdaság ütőerét
Gazdaság

Közölte a Kreml, szabotőrök fel akarják robbantani a magyar gazdaság ütőerét

Portfolio
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bejelentette: az orosz titkosszolgálatok információi szerint Ukrajna szabotázsakciókat kísérelt meg a Kék Áramlat és a Török Áramlat gázvezetékek ellen – számolt be a török TRT hírcsatorna. Korábban már Vlagyimir Putyin elnök is belengette, hogy merényletet kísérelhetnek meg a Magyarországot is ellátó tranzitvonal ellen. Kijev tagadja, hogy bármi hasonlót tervezne, orosz dezinformációs akciónak tartják az állításokat.

Egy a Török Áramlat és Kék Áramlat nevű gázvezetékek ellen tervezett ukrán szabotázsakcióról szóló értesüléseket osztottak meg az orosz titkosszolgálatokat a török partnereikkel – állította Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Ez a kijelentés illeszkedik abba a narratívába, amelyet Moszkva hónapok óta hangoztat a fekete-tengeri gázvezetékek biztonságával kapcsolatban.

Mint arról írtunk, Vlagyimir Putyin orosz elnök még februárban úgy fogalmazott, hogy Kijev szabotázsakciót készít elő a fekete-tengeri gázvezetékek ellen. Az elnök véleménye szerint „Ukrajna minden eszközzel arra törekszik, hogy provokációk révén aláássa a békefolyamatot és a diplomáciai rendezés esélyeit”.

Moszkva korábban több alkalommal is jelezte, hogy fenyegetést észlel a tengeri infrastruktúrával szemben. Szergej Lavrov külügyminiszter 2023 őszén állította azt, hogy robbantási kísérletekre utaló információk miatt orosz hadihajók járőröznek a Kék Áramlat és a Török Áramlat nyomvonala mentén.

Az orosz védelmi minisztérium emellett beszámolt olyan pilóta nélküli hajók megsemmisítéséről is, amelyek állításuk szerint a gázvezetékeket őrző Ivan Hursz nevű hajót próbálták megtámadni.

Szintén jelentettek drónokkal végrehajtott ukrán támadási kísérleteket a Török Áramlatot tápláló Russzkaja kompresszorállomás ellen.

Kijev viszont állítja, hogy nem készültek támadások végrehajtására a gázvezetékek ellen, amelyeken keresztül Magyarország ellátása is biztosított. Korábban – még 2023-ban – kiderült, hogy az Egyesült Államok külön letiltotta az ilyen akciókról Kijevet, valamint a Törökországgal folytatott egyeztetéseken is ígéretet tettek erre az ukrán védelmi erők.

A mostani nyilatkozatokat Ukrajna csak bizonyítékok nélküli orosz dezinformációs műveletnek tartja.

A háborús propaganda miatt mindkét oldal kijelentéseit érdemes fenntartásokkal kezelni. Azonban amiatt negligálni ezeket nem szabad, mivel Moszkva kommunikációját uralja az állítás a gázvezetékek elleni állítólagos merénylettervekről, ami miatt nem kizárható, hogy valamelyik fél valamire tényleg készül a kritikus infrastruktúránál. Elképzelhető, hogy a Kreml akár a biztonsági kockázatokra hivatkozva időszakosan leállíthatja a Magyarországot ellátó gázvezetéket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

