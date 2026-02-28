Kutatók rájöttek, hogy 2005 volt a fordulat a vízszint emelkedésénél

A Hongkongi Műszaki Egyetem (PolyU) kutatói elsőként állítottak elő harminc évet felölelő, nagy pontosságú adatsort a globális óceáni tömegváltozásról. Az eredmények azt mutatják, hogy a tengerszint-emelkedést egyre inkább az óceánok tömegének növekedése – vagyis a szárazföldi jég olvadásából származó többletvíz – okozza.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban közzétett tanulmány az 1993 és 2022 közötti időszakot vizsgálta. Ebben az intervallumban a globális átlagos tengerszint évente mintegy 3,3 milliméterrel emelkedett, miközben a folyamat üteme is gyorsult. A kutatók megállapították, hogy a harminc év alatt a vízszint összesen körülbelül 90 milliméterrel nőtt, amelynek nagyjából 60 százalékáért az óceánok tömegnövekedése felelt.

Körülbelül 2005 óta ez a tényező vált az emelkedés fő hajtóerejévé, megelőzve a tengervíz hőtágulásának hatását.

A tengerszint-emelkedést alapvetően két folyamat okozza.

Az egyik a tengervíz hőtágulása, mivel az óceánok nyelik el a Föld éghajlati rendszerében rekedt többlethő mintegy 90 százalékát.

A másik tényező a szárazföldi jég olvadásából származó vízmennyiség növekedése.

A vizsgált időszakban a sarki jégtakarók és a hegyvidéki gleccserek olvadása az óceáni tömegnövekedés több mint 80 százalékát adta, ezen belül a grönlandi jégveszteség bizonyult a legjelentősebbnek.

Az áttörést egy módszertani újítás tette lehetővé

Korábban az óceáni tömegváltozás közvetlen mérése csak 2002-től, a GRACE műholdas gravitációs program indulásától állt rendelkezésre. A kutatócsoport azonban kidolgozott egy új eljárást, amellyel a jóval régebb óta működő műholdas lézertávolságmérés (SLR) gravitációs adatait is felhasználhatóvá tették az óceáni tömeg számítására. A módszer az óceán és a szárazföld határvonalainak részletes térképezésével javítja a térbeli felbontást. Ezáltal sikerült leküzdeni az SLR korábbi korlátait, például a kevés műhold és mérőállomás, valamint a magas pályamagasság okozta alacsonyabb felbontást.

A módszer megbízhatóságát alátámasztja, hogy az SLR-alapú, óceáni tömegre vonatkozó adatok jól egyeznek a műholdas magasságmérők (altimetria) által rögzített teljes tengerszint-változással, amennyiben a hőtágulás hatását is figyelembe veszik. A kutatók szerint az SLR technika így új, hosszú távú éghajlatkutatási eszközzé válhat. Ez értékes adatokat szolgáltathat a jövőbeli tengerszint-emelkedést előrejelző klímamodellek validálásához is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images