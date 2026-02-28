  • Megjelenítés
Vakító fényesség jelent meg az égen szombat hajnalban
Gazdaság

Vakító fényesség jelent meg az égen szombat hajnalban

Portfolio
Szombat hajnalban látványos tűzgömb villant fel a keleti égbolton, amelyet a derült időnek köszönhetően a webkamerák is rögzítettek - közölte az Időkép.

A felhőmentes időjárás kedvező feltételeket biztosított az égi jelenségek megfigyeléséhez, így a korán kelők nem maradtak látnivaló nélkül.

Pontban 4 óra 59 perckor egy nagy fényerejű meteor szelte át a keleti eget.

A számítások alapján az égitest valószínűleg Nyugat-Ukrajna vagy Románia légterében izzott fel, a látványos felvillanást pedig több kamera is sikeresen rögzítette.

Alkonyatkor is érdemes lesz az eget kémlelni: napnyugta után nyugati irányban, a horizonthoz közel a Naprendszer két belső bolygója, a Merkúr és a Vénusz is megfigyelhető lesz.

Még több Gazdaság

Jó hírt közölt Karácsony Gergely

Megérkezik a meteorológiai tavasz: 12–18 fokos nappalok – helyenként zápor is előfordulhat

Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, meghalhatott Irán legfőbb vezére - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Jön a brutális drágulás: akár 75 százalékkal többet fizethetünk az alapvető gyógyszerekért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility