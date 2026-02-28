Vakító fényesség jelent meg az égen szombat hajnalban

A felhőmentes időjárás kedvező feltételeket biztosított az égi jelenségek megfigyeléséhez, így a korán kelők nem maradtak látnivaló nélkül.

Pontban 4 óra 59 perckor egy nagy fényerejű meteor szelte át a keleti eget.

A számítások alapján az égitest valószínűleg Nyugat-Ukrajna vagy Románia légterében izzott fel, a látványos felvillanást pedig több kamera is sikeresen rögzítette.

Alkonyatkor is érdemes lesz az eget kémlelni: napnyugta után nyugati irányban, a horizonthoz közel a Naprendszer két belső bolygója, a Merkúr és a Vénusz is megfigyelhető lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images