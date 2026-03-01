  • Megjelenítés
Rossz hír az utazóknak: leállítják a járatokat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyére is
Rossz hír az utazóknak: leállítják a járatokat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyére is

Portfolio
A Lufthansa a közel-keleti helyzetre hivatkozva több célállomásra is felfüggesztette járatait, emellett kiterjesztette a korábban bevezetett korlátozásokat is.

A légitársaság vasárnap bejelentette, hogy

március 8-ig nem indít járatokat Tel-Avivba, Bejrútba, Ammánba, Erbílbe, Dammámba és Teheránba.

Ezzel párhuzamosan a vállalat úgy döntött, hogy

szintén március 8-ig elkerüli Izrael, Libanon, Jordánia, Irak, Katar, Kuvait, Bahrein, Dammám és Irán légterét.

A Dubajba és Abu-Dzabiba tartó járatokat március 4-ig függesztették fel, az Egyesült Arab Emírségek légterének használatát pedig szintén eddig az időpontig mellőzik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

