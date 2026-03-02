  • Megjelenítés
Döntött a kormány: szigorúbb biztonsági intézkedések a repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt
Döntött a kormány: szigorúbb biztonsági intézkedések a repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt

A közel-keleti helyzet miatt a magyar kormány megemelte a terrorfenyegetettségi szintet, ami szigorúbb biztonsági intézkedéseket vont maga után a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Bár a légikikötő működése zavartalan, az utazóknak fokozott rendőri jelenlétre és eseti ellenőrzésekre kell számítaniuk.

A kormányzati döntés nyomán bevezetett megelőző lépések részeként a hatóságok munkatársai a megszokottnál nagyobb számban vannak jelen a repülőtér termináljain, a bejáratoknál, valamint a reptérre vezető utakon.

Az intézkedések a schengeni övezeten belüli forgalmat is érintik, ahol szúrópróbaszerű ellenőrzésekre lehet számítani.

A szigorítások ellenére

a repülőtér üzemszerűen működik, az utasforgalomban nem várható fennakadás.

Ugyanakkor kérik az utazókat, hogy kövessék figyelemmel a hatóságok és a repülőtér hivatalos tájékoztatását.

