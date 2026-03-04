Riasztó adatok érkeztek az Egyesült Államokból: tömegek kezdték el felélni a jövőjüket a mindennapi túlélésért

A Vanguard Group adatai szerint tavaly az általuk adminisztrált 401(k) nyugdíjszámlával rendelkező munkavállalók 6 százaléka vett fel úgynevezett hardship-kivétet, vagyis súlyos anyagi szükséghelyzetre hivatkozva emelt ki pénzt a megtakarításaiból. Ez az arány 2024-ben még 4,8 százalék volt, a járvány előtti években pedig mindössze nagyjából 2 százalék körül alakult. A Vanguard közel ötmillió ügyfél nyugdíjszámláját kezeli.
A rendkívüli felvételek aránya 2018 óta, vagyis immár hat éve folyamatosan emelkedik, miután a kongresszus megkönnyítette az ilyen jellegű hozzáférést.
Azóta nem szükséges előbb 401(k)-hitel felvétele. A szükséghelyzeti pénzfelvétel leggyakoribb indoka tavaly a lakás kényszerértékesítésének és a kilakoltatásnak az elkerülése, valamint az egészségügyi kiadások fedezése volt. A medián kivét összege 1900 dollár volt.
A növekedésben szerepet játszik, hogy a kongresszus az utóbbi években bővítette a rendkívüli kivét jogalapjául szolgáló indokok körét. Egy 2022-es törvény lehetővé tette, hogy a munkáltatók a háztartási erőszak áldozatai és a szövetségi szinten kihirdetett katasztrófahelyzetek érintettjei számára is engedélyezzék az ilyen hozzáférést. Emellett háromévente egyszeri, legfeljebb ezer dolláros, büntetésmentes vészhelyzeti kivétet is bevezettek.
Az automatikus beléptetés terjedése – a Vanguard-ügyfélkörben a nyugdíjprogramok 61 százaléka alkalmazza, szemben a 2013-as 34 százalékkal – egyre több munkavállalónak biztosít olyan megtakarítást, amelyhez szükség esetén hozzá tud nyúlni.
A kép másik oldala viszont kedvező: az erős tőzsdei környezetnek köszönhetően a 401(k) számlák átlagos egyenlege 2025-ben 13 százalékkal, rekordszintű 167 970 dollárra nőtt. A résztvevők 45 százaléka emelte a megtakarítási rátáját, ami szintén történelmi csúcs, és a nyugdíjtervek közel egyharmada már legalább a fizetés 6 százalékának megfelelő szinten indítja az automatikusan beléptetett munkavállalókat – ez az arány a 2013-as szint háromszorosa.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
