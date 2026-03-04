  • Megjelenítés
Riasztó adatok érkeztek az Egyesült Államokból: tömegek kezdték el felélni a jövőjüket a mindennapi túlélésért
Gazdaság

Riasztó adatok érkeztek az Egyesült Államokból: tömegek kezdték el felélni a jövőjüket a mindennapi túlélésért

Portfolio
Rekordszámú amerikai munkavállaló nyúl hozzá nyugdíjmegtakarításaihoz súlyos pénzügyi vészhelyzetekre hivatkozva, miközben a számlák átlagos egyenlege szintén történelmi csúcsra emelkedett – ez a kettősség jól mutatja az amerikai dolgozók közötti egyre mélyülő anyagi szakadékot – írta a WSJ.

A Vanguard Group adatai szerint tavaly az általuk adminisztrált 401(k) nyugdíjszámlával rendelkező munkavállalók 6 százaléka vett fel úgynevezett hardship-kivétet, vagyis súlyos anyagi szükséghelyzetre hivatkozva emelt ki pénzt a megtakarításaiból. Ez az arány 2024-ben még 4,8 százalék volt, a járvány előtti években pedig mindössze nagyjából 2 százalék körül alakult. A Vanguard közel ötmillió ügyfél nyugdíjszámláját kezeli.

A rendkívüli felvételek aránya 2018 óta, vagyis immár hat éve folyamatosan emelkedik, miután a kongresszus megkönnyítette az ilyen jellegű hozzáférést.

Azóta nem szükséges előbb 401(k)-hitel felvétele. A szükséghelyzeti pénzfelvétel leggyakoribb indoka tavaly a lakás kényszerértékesítésének és a kilakoltatásnak az elkerülése, valamint az egészségügyi kiadások fedezése volt. A medián kivét összege 1900 dollár volt.

A növekedésben szerepet játszik, hogy a kongresszus az utóbbi években bővítette a rendkívüli kivét jogalapjául szolgáló indokok körét. Egy 2022-es törvény lehetővé tette, hogy a munkáltatók a háztartási erőszak áldozatai és a szövetségi szinten kihirdetett katasztrófahelyzetek érintettjei számára is engedélyezzék az ilyen hozzáférést. Emellett háromévente egyszeri, legfeljebb ezer dolláros, büntetésmentes vészhelyzeti kivétet is bevezettek.

Még több Gazdaság

Újabb nemzetiségi listákat rögzített a választási bizottság

Most már hivatalos, hogy Trump kire cserélné Jerome Powellt

Szijjártó Péter ígéretet kapott Putyintól a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Az automatikus beléptetés terjedése – a Vanguard-ügyfélkörben a nyugdíjprogramok 61 százaléka alkalmazza, szemben a 2013-as 34 százalékkal – egyre több munkavállalónak biztosít olyan megtakarítást, amelyhez szükség esetén hozzá tud nyúlni.

A kép másik oldala viszont kedvező: az erős tőzsdei környezetnek köszönhetően a 401(k) számlák átlagos egyenlege 2025-ben 13 százalékkal, rekordszintű 167 970 dollárra nőtt. A résztvevők 45 százaléka emelte a megtakarítási rátáját, ami szintén történelmi csúcs, és a nyugdíjtervek közel egyharmada már legalább a fizetés 6 százalékának megfelelő szinten indítja az automatikusan beléptetett munkavállalókat – ez az arány a 2013-as szint háromszorosa.

Kapcsolódó cikkünk

Erőre kaptak a tőzsdék: rali van Európában, az USA is emelkedik

Zuhanásból szárnyalás: gyorsan irányt váltott a forint

Teljesen jégre tették az alkut, válaszokat várnak Trumptól

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a bejelentés, hamarosan kiderül, hogyan indul újra a Barátság kőolajvezeték!
Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility