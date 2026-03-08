Az első tulajdonosához hálapénzként került festmény most 7 milliárd forintért kelt el

Nem kellett bepiszkítani a kesztyűt a Sotheby’s alkalmazottainak a megmaradt tételek rakosgatásával, az aukciósház II. világháború utáni és kortárs műveket felkínáló londoni aukcióján minden elkelt. A New Bond Street-i árverőtermet zsúfolásig megtöltő közönség ritkaságszámba menő White-Glove (Fehér kesztyűs) rendezvény tanúja lehetett, és hogy nem csak álmélkodtak, hanem buzgón nyitogatták a tárcájukat is, azt jelzi a mérleg: összesen 131 millió font bevételt hozott a rendezvény.

A tavaszi aukciókra a tengerentúlon melegítettek be a főszereplők, és az ottani, általában kisebb jelentőségűnek tartott szezonközi árverések biztató üzenettel szolgáltak. Mindenekelőtt a Christie’s-nél okoztak váratlan örömöt Jeff Koons Winter Bears című jókedvű macifigurái, amelyek a maguk nemében történelmi rekordot írva 7,6 millió dollárért keltek el. Soha ilyen magas árat nem ért el műtárgy „holtszezonban”, ha úgy tetszik szezonközi árverésen New York-ban.

Koons a híres „Banalitás” című kiállítására készítette 1988-ban a macifigurákat, amelyek értékét előzetesen 3,8-5 millió dollár közé becsülték. 2011-ben egy hasonló alkotást 4,7 millió dollárért adott el a Christie’s. Az árak emelkedni fognak, állították az optimista elemzők a Barbara Jakobson gyűjteményből származó 120 centi magas, vicces szobrocska sikerét követően, a kétkedők viszont nem késlekedtek a kérdéssel, hogy vajon van-e közük a valós piachoz a mesefiguráknak.

Jeff Koons: Winter Bears (Fotó: Christie's)

A konzervatív ízlés által talán komolyabbnak tartott tételek is megfordultak, igaz alacsonyabb árszinten, de a három online és egy élő rendezvényen a kortárs alkotások csak összehoztak több mint 40 millió dollárt. A tételek 80%-a elkelt, az előzetes becsérték 92%-án. Robert és Ann Fisher kollekciója több csemegével is szolgált, Cy Twombly művészi firkái, a Roman Notes 1,1 millió dollárért találtak vevőt, Helen Frankenthaler műve közel 1,5 milliót, egy Roy Lichtenstein portré pedig 1,13 millió dollárt ért.