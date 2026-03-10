Kilőtt a kínai export, de a háborún áll vagy bukik, hogy fenntartható-e a teljesítmény

A vártnál lényegesen erősebb exportnövekedéssel indította az évet Kína, amelyet elsősorban a technológiai termékek iránti globális kereslet és az ipari export bővülése hajt. Az elemzők szerint a lendület rövid távon fennmaradhat, de a geopolitikai feszültségek és az amerikai–kínai kereskedelmi viszony alakulása komoly bizonytalansági tényezőt jelent.

Kína 2026 elején meglepően erős exportteljesítménnyel indította az évet:

január–februárban a kivitel éves alapon 21,8 százalékkal nőtt, jóval meghaladva az elemzői várakozásokat.

Ez mintegy háromszor akkora növekedést jelent mint a elemzők által várt 7,1 százalékos növekedés.

A növekedést elsősorban az elektronikai és technológiai termékek iránti erős globális kereslet hajtja, különösen az integrált áramkörök exportja ugrott meg látványosan az AI-beruházási hullám miatt.

A külkereskedelmi többlet így már az év első két hónapjában több mint 213 milliárd dollárra nőtt, ami jelentősen meghaladja a tavalyi szintet.

Az exportdinamikát ugyanakkor nem csak a csúcstechnológia húzza. A Reuters által megkérdezett elemzők szerint meglepő módon a hagyományos, alacsonyabb hozzáadott értékű termékek – például ruházat, textil és táskák – kivitele is erősödött, annak ellenére, hogy ezekben a szegmensekben az elmúlt években erősödött a dél- és délkelet-ázsiai verseny. A kínai gyártók egy része ráadásul igyekszik kihasználni az amerikai vámintézkedések átmeneti enyhülését, ami rövid távon további exportgyorsulást eredményezhet.

Ezek mellett az elektromos autók, a lítiumion-akkumulátorok és a napelemek exportja is gyorsan bővül. Egyes elemzők szerint a növekvő globális védelmi kiadások is növelhetik a kínai ipari termékek iránti keresletet, ami tovább erősítheti az ország ipari exportmodelljét.

Ugyanakkor több kockázat is fenyegeti ezt a lendületet. A Közel-Keleten kialakult konfliktus és az iráni helyzet akár elhúzódó hatással is lehet az energiaárakra és a tengeri szállításra, különösen a Hormuzi-szoros zárásával, amely kulcsfontosságú útvonal a globális olajkereskedelem és az Ázsiából Európába irányuló áruszállítás számára.

Egy tartós energiapiaci sokk akár stagflációs nyomást is okozhat a világgazdaságban, ami visszafoghatná a külső keresletet.

A kilátásokat az amerikai–kínai kapcsolatok alakulása is jelentősen befolyásolhatja, és bár közelgő Trump–Hszi találkozó ugyan lehetőséget ad a feszültségek enyhítésére, az elemzők nem számítanak tartós kereskedelmi fegyverszünetre.

Kína az elmúlt években már nagyban alkalmazkodott az amerikai vámokhoz azzal, hogy exportját egyre inkább Délkelet-Ázsiába, Afrikába és Latin-Amerikába irányítja. Bár a kormány a következő években a belső fogyasztás erősítését is célul tűzte ki, a legtöbb közgazdász szerint

a kínai növekedési modell rövid távon továbbra is erősen az exportteljesítményre fog támaszkodni.

Címlapkép forrása: Shutterstock