Lagarde: „mindent megteszünk, hogy ez meg ne ismétlődjön!”
Lagarde: „mindent megteszünk, hogy ez meg ne ismétlődjön!”

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke kijelentette, hogy mindent megtesznek az iráni háború gazdasági hatásainak enyhítéséért. Céljuk, hogy az eurózónában ne alakuljon ki az orosz–ukrán háborúhoz hasonló mértékű inflációs sokk - derül ki a Bloomberg cikkéből.

Lagarde a France 2 televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy minden külső körülmény dacára, az eurózóna gazdasága jelenleg sokkal jobb helyzetben van, így nagyobb kapacitással rendelkezik a sokkok elnyelésére, mint 2022-ben.

Mindent megteszünk, ami szükséges ahhoz, hogy az infláció kontroll alatt maradjon. Nem hagyjuk, hogy a franciák és a többi európai polgár a 2022-es és 2023-as áremelkedésekhez hasonló drágulást szenvedjen el

– fogalmazott a jegybankelnök.

A megszólalásának háttere, hogy az elmúlt hetekben az iráni–amerikai konfliktus miatt az energiapiaci fejlemények komoly aggodalmat keltettek Európában.

Félő, hogy a korábban az EKB két százalékos inflációs céljához visszatérő áremelkedési ütem ismét felgyorsulhat, ami egy újabb kamatemelési ciklust is elindíthatna.

A piaci szereplők a február végi háború kitörése óta egyre inkább a monetáris szigorításra számítanak, amit jelez az is, hogy egy ponton a piac már két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést árazott be az idei évre.

Ezek a várakozások azonban némileg mérséklődtek, miután Donald Trump amerikai elnök a héten jelezte, hogy a konfliktus hamarosan véget érhet.

A piaci kilengések és a volatilitás mértékét jól mutatja a hétfői olajár-mozgás. A kőolaj jegyzése élénk forgalom mellett majdnem elérte a hordónkénti 120 dollárt, ami 2022 közepe óta nem látott csúcsot jelentett. Később azonban a piaci hangulat hirtelen megfordult, a kereskedők pedig drámai pozíciózárásokra kényszerültek.

Lagarde a március 18–19-i kamatdöntő ülésről szólva elismerte, hogy a rendkívüli bizonytalanság miatt egyelőre ő is képtelen lenne megjósolni az EKB döntését.

Nem fogunk elkapkodni semmit, mert túl nagy a bizonytalanság és a volatilitás

– mondta. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet a 2022-esnél is meglepőbb mértékű áringadozásokat produkál, ami jelentősen megnehezíti a kockázatok kezelését.

A jövő heti ülésen az EKB új makrogazdasági előrejelzéseket is közzétesz, amelye alapfeltevéseit a közel-keleti válság feltehetően már elavulttá tette. Lagarde jelezte, hogy ezért a korábbi esetekhez hasonlóan az alap-előrejelzést alternatív forgatókönyvekkel egészítik ki, amelyekben különböző piaci sokkokra és egy esetleges kamatemelésre is modellezik a gazdasági reakciókat. Az EKB elnöke emellett határozottan visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint Európa a stagfláció felé tartana.

