Lagarde: „mindent megteszünk, hogy ez meg ne ismétlődjön!”

Lagarde a France 2 televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy minden külső körülmény dacára, az eurózóna gazdasága jelenleg sokkal jobb helyzetben van, így nagyobb kapacitással rendelkezik a sokkok elnyelésére, mint 2022-ben.

Mindent megteszünk, ami szükséges ahhoz, hogy az infláció kontroll alatt maradjon. Nem hagyjuk, hogy a franciák és a többi európai polgár a 2022-es és 2023-as áremelkedésekhez hasonló drágulást szenvedjen el

– fogalmazott a jegybankelnök.

A megszólalásának háttere, hogy az elmúlt hetekben az iráni–amerikai konfliktus miatt az energiapiaci fejlemények komoly aggodalmat keltettek Európában.

Félő, hogy a korábban az EKB két százalékos inflációs céljához visszatérő áremelkedési ütem ismét felgyorsulhat, ami egy újabb kamatemelési ciklust is elindíthatna.

A piaci szereplők a február végi háború kitörése óta egyre inkább a monetáris szigorításra számítanak, amit jelez az is, hogy egy ponton a piac már két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést árazott be az idei évre.

Ezek a várakozások azonban némileg mérséklődtek, miután Donald Trump amerikai elnök a héten jelezte, hogy a konfliktus hamarosan véget érhet.

A piaci kilengések és a volatilitás mértékét jól mutatja a hétfői olajár-mozgás. A kőolaj jegyzése élénk forgalom mellett majdnem elérte a hordónkénti 120 dollárt, ami 2022 közepe óta nem látott csúcsot jelentett. Később azonban a piaci hangulat hirtelen megfordult, a kereskedők pedig drámai pozíciózárásokra kényszerültek.

Lagarde a március 18–19-i kamatdöntő ülésről szólva elismerte, hogy a rendkívüli bizonytalanság miatt egyelőre ő is képtelen lenne megjósolni az EKB döntését.

Nem fogunk elkapkodni semmit, mert túl nagy a bizonytalanság és a volatilitás

– mondta. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet a 2022-esnél is meglepőbb mértékű áringadozásokat produkál, ami jelentősen megnehezíti a kockázatok kezelését.

A jövő heti ülésen az EKB új makrogazdasági előrejelzéseket is közzétesz, amelye alapfeltevéseit a közel-keleti válság feltehetően már elavulttá tette. Lagarde jelezte, hogy ezért a korábbi esetekhez hasonlóan az alap-előrejelzést alternatív forgatókönyvekkel egészítik ki, amelyekben különböző piaci sokkokra és egy esetleges kamatemelésre is modellezik a gazdasági reakciókat. Az EKB elnöke emellett határozottan visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint Európa a stagfláció felé tartana.

Címlapkép forrása: EU