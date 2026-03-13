Donald Trump lehetőségei az olajárak hűtésére fájdalmasan korlátozottak

Március 9-én Donald Trump kijelentette, hogy a harmadik öbölháború, amely már a második hetében jár, „nagyjából befejeződött”. Az amerikai elnök szerint Irán katonai kapacitását „eltörölték”, ezért az Epic Fury hadművelet „nagyon hamarosan” véget ér. „Szükség esetén” Amerika kísérőhajókat küld a lezárt Hormuzi-szorosba, és politikai kockázati biztosítást kínál minden, az öbölben működő tartályhajónak. Iránhoz új fenyegetést intézett: hagyja abba a globális energiapiacok zsarolását, különben az Egyesült Államok lebombázza az erőműveit és más „fontos célpontjait”.

Minden héten új cikkek a The Economist-ból Minden héten új cikkek a The Economist-ból Ez a cikk a The Economist magazinnal kötött tartalomlicenc-megállapodás keretében született. Cikkek a nemzetközi sajtó élvonalából, a Portfolio válogatásában. Minden cikk ide kattintva érhető el.

Az említett piacok megnyugodtak a vegyes üzenetek hatására. A globális referenciaértéknek számító Brent nyersolaj ára március 10-én 8%-kal, hordónként 91 dollárra esett vissza (lásd az 1. ábrát).

A nem olajkereskedőkkel folytatott beszélgetésekből azonban továbbra is érezhető a feszültség. Ez nem utolsósorban abból ered, hogy

Trump egyedül még akkor sem tudna véget vetni az ellenségeskedésnek, ha erre komolyan elszánná magát.