Donald Trump lehetőségei az olajárak hűtésére fájdalmasan korlátozottak

Az említett piacok megnyugodtak a vegyes üzenetek hatására. A globális referenciaértéknek számító Brent nyersolaj ára március 10-én 8%-kal, hordónként 91 dollárra esett vissza (lásd az 1. ábrát).
A nem olajkereskedőkkel folytatott beszélgetésekből azonban továbbra is érezhető a feszültség. Ez nem utolsósorban abból ered, hogy
Trump egyedül még akkor sem tudna véget vetni az ellenségeskedésnek, ha erre komolyan elszánná magát.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés