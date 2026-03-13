Öt évre szóló büntetést kapott a nyakába két ország, miután dacolni szerettek volna a szuperhatalmakkal

A végső határozat értelmében a kanadai importra 13,8 százalékos, a japánra pedig – a Japan Butyl vállalatot leszámítva – 30,1 százalékos dömpingellenes vámot alkalmaznak. A Japan Butyl vállalat esetében ez a tétel 15 százalék. Az intézkedések szombaton lépnek hatályba, és öt évig maradnak érvényben.

A halogénezett butilkaucsuk az autóipar és a gumiabroncsgyártás egyik kulcsfontosságú alapanyaga.

Az új vámok emiatt érzékenyen érinthetik a japán és a kanadai exportőröket, miközben versenyelőnyt biztosítanak a kínai belföldi gyártóknak.

A bejelentés nem sokkal azután született, hogy Japán és Kanada március elején stratégiai megállapodást írt alá a védelmi, gazdasági és energiabiztonsági együttműködésük erősítéséről. A két ország az együttműködésük fokozásával igyekszik ellensúlyozni a nagyhatalmaktól – az USA-tól és Kínától – való függőségüket.

A mostani vámdöntés így lehetséges, hogy nem függetlenül született ettől a mozgástól, hanem Kína rosszallását jelzi a két ország közeledése kapcsán.

