Váratlan bejelentés: határozatlan időre leállította a kormány a jelentkezést a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programra

Mi az Otthoni Energiatároló Program? Az 100 milliárd forintos állami forrás a magyar napelemes háztartásokat, legfőképp a bruttó elszámolásba átkerülőket célozza lakossági akkumulátoros-energiatároló rendszerek telepítéséhez nyújtott támogatással. Ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a háztartások a napelemük által megtermelt villamos energiát későbbi felhasználásra eltárolják.
A most közzétett tájékoztatás szerint március 15-én lezárult az első jelentkezési szakasz, amit hétfőn a második kör követett volna, azonban a honlapi információk szerint
az OETP második pályázati üteme felfüggesztésre került.
A döntés következtében:
új pályázatok benyújtása jelenleg nem lehetséges,
a már elkezdett, de még nem véglegesített pályázatok sem adhatók be.
A felfüggesztés határozatlan ideig tart, annak visszavonásáig. A hivatalos közlés nem részletezi a felfüggesztés okát, ugyanakkor az ilyen jellegű intézkedések a gyakorlatban több tényezőhöz is kapcsolódhatnak, például a rendelkezésre álló keret kimerüléséhez.
Ez nem lenne meglepő, hiszen már a meghirdetést követően sokszoros volt a túljelentkezés. Február elején, a program megnyílását követően Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy 75 ezren nyújtottak be pályázatot az energiatároló programra, ami bőven meghaladja a nagyjából 40 ezer háztartásra elegendő keretösszeget, ezért megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a forrásokat 100 milliárdról megemeljék - ezzel kapcsolatban azonban nincs új fejlemény.
Mit jelent ez a pályázók számára? Azok a pályázók, akik már korábban véglegesítették és benyújtották kérelmüket, jelenleg a szokásos elbírálási folyamatra számíthatnak. Aki azonban még nem adta be pályázatát, annak várnia kell a program újranyitására - ha lesz ilyen.
A kérdéseink tisztázása érdekében levélben felkerestük az Energiaügyi Minisztériumot, valamint a pályázatot kiíró ügynökséget is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
