Méretes fegyvercsomagnak örülhet Ukrajna: megjöttek a részletek

Ezt az összeget katonai felszerelések és lőszerek vásárlására fordítják az Egyesült Államok által irányított alap keretében, amely lehetővé teszi az európai országok számára, hogy pénzügyileg támogassák amerikai fegyverek Ukrajnába szállítását.
A közös közlemény aláírói Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország.
Az Ukrajna legfontosabb fegyverszükségletét kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezést (PURL), júliusban indította el Donald Trump amerikai elnök és a NATO főtitkára, Mark Rutte.
Ez a közös elkötelezettség a PURL-kezdeményezéshez való hozzájárulás iránt még jobban megerősíti a skandináv és balti országok elkötelezettségét Ukrajna támogatásában
- mondta Antti Hakkanen finn védelmi miniszter. Hozzátette: "elengedhetetlen, hogy Ukrajna gyorsan megkapja a léttontosságú védelmi felszereléseket".
Oroszország agresszív háborúja hosszú távú fenyegetést jelent az európai biztonságra, a transzatlanti közösségre és a szabályokon alapuló nemzetközi rendre
- áll a közös nyilatkozatban.
