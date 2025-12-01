  • Megjelenítés
Megszólalt az ember, aki Zelenszkij helyébe léphet: atomfegyvert kérhet Kijev? – Egész Kelet-Európát felemésztő háború jöhet
Megszólalt az ember, aki Zelenszkij helyébe léphet: atomfegyvert kérhet Kijev? – Egész Kelet-Európát felemésztő háború jöhet

Valerij Zaluzsnij, az ukrán haderő korábbi főparancsnoka a brit Telegraph hasábjain megjelent véleménycikkében azt írta: egy elsietett béke Ukrajna függetlenségének elvesztéséhez vezethet. Az ukrán Kyiv Independent a Volodimir Zelenszkij potenciális utódjaként számontartott londoni nagykövet írásából azt emelte ki: Zaluzsnij politikai változásra és reformokra szólított fel, gyakorlatilag víziót kínálva Ukrajna újjáépítésére.

Oroszország politikai célja nem kérdéses: Ukrajnát mint független államot meg akarja szüntetni. Ennek felismerése a stratégiaalkotás alapja, ha meg akarjuk őrizni államiságunkat

- vélekedik Zaluzsnij, aki 2021 és 2024 között áll az ukrán haderő élén, és akit Volodimir Zelenszkij állítólag a vele kiéleződött feszültség közepette menesztett.

A volt főparancsnok szerint a helyzet rendkívül nehéz, mivel

egy elsietett béke súlyos vereséghez és a függetlenség elvesztéséhez vezethet.

Miközben Moszkva a 2022-es invázióra készült, Zaluzsnij szerint az ukrán hadsereg pont hogy a korábbiaknál kevesebb forráshoz jutott 2021-ben, ami hozzájárult ahhoz, hogy "hiányokkal" fogadták a begördülő orosz tankokat.

Zaluzsnij ezután az orosz hadi teoretikust, Alekszandr Szvecsint idézi, aki két stratégiát különböztet meg: a megsemmisítő vereségokozást és a felőrlést. A volt főparancsnok úgy gondolja, hogy Oroszország kezdetben az előbbit célozta, ez azonban meghiúsult, hisz

az ukránok hősiessége döntőnek bizonyult.

Ettől a pillanattól az ellenfél felőrlő háborúra váltott

- értékelt Zaluzsnij, majd hozzátette:

a 2024-es és 2025-ös fejlemények – a fronton elért jelentéktelen eredmények ellenére – azt mutatják, hogy a felőrlés stratégiája rendkívül hatékony Oroszország politikai céljainak eléréséhez.

A londoni ukrán nagykövet úgy véli, hogy "az európai kontinens új, egységes biztonsági architektúrájának víziója, biztonsági garanciák és valós pénzügyi programok nélkül fennáll a veszélye, hogy a háború kiszélesedik, akár Kelet-Európa elfoglalásáig."

A háború nem mindig az egyik fél győzelmével és a másik vereségével ér véget. Mi, ukránok a teljes győzelemre törekszünk, de nem zárhatjuk ki a háború hosszú távú lezárásának lehetőségét. A béke – még a következő háború tudatában is – esélyt ad a politikai változásra, a mélyreható reformokra, a teljes helyreállításra, a gazdasági növekedésre és a hazatérésekre

- fejtette ki Zaluzsnij, aki

egyfajta politikai víziót is felvázolt Ukrajna számára

– éppen azután, hogy lemondott Zelenszkij elnöki hivatalának vezetője, az Enerhoatom körüli korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak.

  • Egy béke esetén szó eshetne egy "biztonságos, védett állam" felépítéséről az innováció és a technológia révén.
  • Erősíteni kellene az igazságszolgáltatás alapjait a korrupció elleni harccal és egy tisztességes bírósági rendszer megteremtésével.
  • A gazdasági fejlődést nemzetközi újjáépítési programok is támogathatják. Mindez azonban szerinte hatékony biztonsági garanciák nélkül nem lehetséges.
  • Ilyen garancia lehetne Ukrajna NATO-csatlakozása, nukleáris fegyverek telepítése Ukrajnába vagy egy nagy, szövetséges katonai kontingens állomásoztatása, amely képes lenne szembeszállni Oroszországgal

- sorolta gondolatait Zaluzsnij.

Mivel ezekről ma nincs érdemi szó, a háború várhatóan folytatódik – nemcsak katonailag, hanem politikai és gazdasági téren is. Oroszország változtathat agressziója eszközein és formáin, de mind ugyanazt a célt szolgálják. Számunkra a fő politikai cél az kell legyen, hogy belátható időn belül megfosszuk Oroszországot az Ukrajna elleni agresszió lehetőségétől

- zárta írását a volt főparancsnok, akit Volodimir Zelenszkij egyik lehetséges utódjaként tartanak számon az elnöki poszton.

