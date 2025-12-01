Megszólalt az ember, aki Zelenszkij helyébe léphet: atomfegyvert kérhet Kijev? – Egész Kelet-Európát felemésztő háború jöhet

Oroszország politikai célja nem kérdéses: Ukrajnát mint független államot meg akarja szüntetni. Ennek felismerése a stratégiaalkotás alapja, ha meg akarjuk őrizni államiságunkat

- vélekedik Zaluzsnij, aki 2021 és 2024 között áll az ukrán haderő élén, és akit Volodimir Zelenszkij állítólag a vele kiéleződött feszültség közepette menesztett.

A volt főparancsnok szerint a helyzet rendkívül nehéz, mivel

egy elsietett béke súlyos vereséghez és a függetlenség elvesztéséhez vezethet.

Miközben Moszkva a 2022-es invázióra készült, Zaluzsnij szerint az ukrán hadsereg pont hogy a korábbiaknál kevesebb forráshoz jutott 2021-ben, ami hozzájárult ahhoz, hogy "hiányokkal" fogadták a begördülő orosz tankokat.

Zaluzsnij ezután az orosz hadi teoretikust, Alekszandr Szvecsint idézi, aki két stratégiát különböztet meg: a megsemmisítő vereségokozást és a felőrlést. A volt főparancsnok úgy gondolja, hogy Oroszország kezdetben az előbbit célozta, ez azonban meghiúsult, hisz

az ukránok hősiessége döntőnek bizonyult.

Ettől a pillanattól az ellenfél felőrlő háborúra váltott

- értékelt Zaluzsnij, majd hozzátette:

a 2024-es és 2025-ös fejlemények – a fronton elért jelentéktelen eredmények ellenére – azt mutatják, hogy a felőrlés stratégiája rendkívül hatékony Oroszország politikai céljainak eléréséhez.

A londoni ukrán nagykövet úgy véli, hogy "az európai kontinens új, egységes biztonsági architektúrájának víziója, biztonsági garanciák és valós pénzügyi programok nélkül fennáll a veszélye, hogy a háború kiszélesedik, akár Kelet-Európa elfoglalásáig."

A háború nem mindig az egyik fél győzelmével és a másik vereségével ér véget. Mi, ukránok a teljes győzelemre törekszünk, de nem zárhatjuk ki a háború hosszú távú lezárásának lehetőségét. A béke – még a következő háború tudatában is – esélyt ad a politikai változásra, a mélyreható reformokra, a teljes helyreállításra, a gazdasági növekedésre és a hazatérésekre

- fejtette ki Zaluzsnij, aki

egyfajta politikai víziót is felvázolt Ukrajna számára

– éppen azután, hogy lemondott Zelenszkij elnöki hivatalának vezetője, az Enerhoatom körüli korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak.

Egy béke esetén szó eshetne egy "biztonságos, védett állam" felépítéséről az innováció és a technológia révén.

révén. Erősíteni kellene az igazságszolgáltatás alapjait a korrupció elleni harccal és egy tisztességes bírósági rendszer megteremtésével.

A gazdasági fejlődést nemzetközi újjáépítési programok is támogathatják. Mindez azonban szerinte hatékony biztonsági garanciák nélkül nem lehetséges.

is támogathatják. Mindez azonban szerinte hatékony biztonsági garanciák nélkül nem lehetséges. Ilyen garancia lehetne Ukrajna NATO-csatlakozása, nukleáris fegyverek telepítése Ukrajnába vagy egy nagy, szövetséges katonai kontingens állomásoztatása, amely képes lenne szembeszállni Oroszországgal

- sorolta gondolatait Zaluzsnij.

Mivel ezekről ma nincs érdemi szó, a háború várhatóan folytatódik – nemcsak katonailag, hanem politikai és gazdasági téren is. Oroszország változtathat agressziója eszközein és formáin, de mind ugyanazt a célt szolgálják. Számunkra a fő politikai cél az kell legyen, hogy belátható időn belül megfosszuk Oroszországot az Ukrajna elleni agresszió lehetőségétől

- zárta írását a volt főparancsnok, akit Volodimir Zelenszkij egyik lehetséges utódjaként tartanak számon az elnöki poszton.

