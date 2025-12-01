Zárt ajtók mögött könyörög Európa Donald Trumpnak: gondolja át újra az óriási horderejű döntését

A NATO Romániában tartott novemberi hadgyakorlatai megmutatták, milyen lenne Európa védelme amerikai támogatás nélkül. A Bukaresttől 260 km-re fekvő Cincu (Nagysink) melletti szimuláció során a francia parancsnokság alatt álló európai csapatok a Kárpátok határvonalának védelmét gyakorolták.
A jelen lévő tisztviselők becslései szerint azonban a rossz közlekedési infrastruktúra miatt
az erősítés csak hetek alatt érhetne a frontvonalra,
így a román haderőnek ideig-óráig egyedül kellene harcolnia egy feltételezett ellenséggel szemben - áll az amerikai hírügynökség riportjában.
Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan nagyszabású csapatkivonást indított Kelet-Európából. Mintegy 800 amerikai katonát vezényelnek ki Romániából, és
a kontingens csökkentését tervezik Bulgáriában, Szlovákiában és nem utolsó sorban Magyarországon is.
Október 27-én a NATO hivatalosan megerősítette a romániai amerikai erők egy részének kivonását. Amerikai egységek jelenleg a Mihail Kogălniceanu, Deveselu és Câmpia Turzii bázisokon állomásoznak, de egyelőre nem tudni, honnan vonnák el az egyenruhásokat.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint a lépést Mark Ruttével, a NATO főtitkárával és a szövetségesekkel egyeztették. Bukarestben a nyilvánosság előtt megértést tanúsítottak, több illetékes azonban magánbeszélgetésekben elégedetlenségét fejezte ki.
Zárt ajtók mögött európai vezetők azon munkálkodnak hatalmas erőbedobással, hogy megakadályozzák az amerikai katonák kivonását.
Az Egyesült Államok igyekszik megnyugtatni partnereit, hogy nem hagyja őket cserben, noha többen attól félnek, hogy egy tömeges leépítésre egyik napról a másikra is sor kerülhet, bármiféle előzetes jelzés nélkül. Iulia Joja, a washingtoni Middle East Institute agytröszt Fekete-tenger programjának igazgatója szerint
hetven év óta most először fordul elő, hogy az európaiak nem tekintik az amerikai biztonsági garanciákat valódi garanciának.
A washingtoni tisztviselők ugyanakkor igyekeznek dicsérni az európai szövetségesek képességeit. Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete az erdélyi gyakorlatozás után úgy nyilatkozott:
Tökéletes példa arra, hogy az európaiak elintézik önállóan a dolgokat.
Csakhogy a nagysinki szimuláció elsősorban a szárazföldi harcra összpontosított, ahol a NATO európai tagjai relatíve önellátóak. A légiirányítást és logisztikai támogatást azonban az amerikaiak biztosították még a hadijátékban is, melyek elengedhetetlenek bármely nagyszabású konfliktus esetén. A stratégiai képességek – lég- és rakétavédelem, nagy hatótávolságú precíziós csapások, hírszerzés – terén Európa továbbra is az USA-ra támaszkodik.
Az RBC-Ukraine emlékeztet: az év elején Donald Trump kijelentette, hogy 20%-kal kívánja csökkenteni az amerikai katonai jelenlétet Európában.
Johann Wadephul német külügyminiszter kedden arra figyelmeztetett, hogy Berlin hírszerzési értékelései szerint
Oroszország négy éven belül képes lehet megtámadni egy NATO-tagot.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy fogalmazott: "Oroszország valóban azt teszteli, meddig mehet el, és igyekszik félelmet kelteni a társadalmainkban."
Philippe de Montenon francia tábornok Cincuban úgy vélte,
Európa az Egyesült Államok nélkül is győzhet.
A történelem íve afelé hajlik, hogy az Egyesült Államok fokozatosan kivonul az európai kontinensről
- mondta de Montenon.
Nicușor Dan román államfő korábban közölte, névtelen szövetségesekkel tárgyalásokat folytat az amerikai csapatok esetleges pótlásáról. Dan hamarosan Franciaországba készül, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel védelmi ügyekben tárgyaljon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
