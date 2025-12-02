A 66. ukrán dandár katonáival készített interjúkból kirajzolódik, hogy az utóbbi hetekben a támadó orosz csoportosulások többsége sisak és normális védőfelszerelés nélkül hajtották végre műveleteiket.

Igor Komok, a dandár egyik zászlóalj-parancsnokhelyettese szerint a tavalyi helyzethez képest drámai a változás, és a katonákat „egyszerűen rákényszerítik” a felszerelés nélküli rohamokra.

A dandár által megosztott felvételeken orosz katonák láthatók, akik pusztán terepszínű ruhában menekülnek a drónok elől, vagy a növényzetben próbálnak elrejtőzni. A dandár legalább hat, felszerelés nélkül elesett katonáról közölt fényképet, és állításuk szerint a valós szám ennél jóval magasabb.

Az ukrán vezérkar szerint az elmúlt napokban több tucat orosz támadás történt a térségben.

Dmitro Zsmajlo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ ügyvezetője úgy véli, hogy a védőfelszerelés hiánya az orosz hadsereg súlyos veszteségeire és ellátási problémáira vezethető vissza. A gyenge felszerelésű és csak alapkiképzéssel rendelkező rohamcsapatokat „feláldozhatóként” kezelik, miközben a parancsnokság igyekszik takarékoskodni a szűkös erőforrásokkal. Zsmajlo szerint előfordul, hogy

a katonákat büntetésként küldik felszerelés nélkül a frontra, sőt sebesülteket is bevetnek fegyver nélkül.

A Telegramon megjelent beszámolók szerint kisebb szabálysértésekért is letartóztatás és kényszer‑rohambeosztás járhat. Egyes katonák éhezésről és tiszti zsarolásról számoltak be.

Komok parancsnokhelyettes úgy látja, hogy sok katonát félrevezetnek a parancsnokaik, akik azt állítják nekik, hogy nincsenek előttük ukrán állások, és hogy valójában szövetséges csapatok felé mozognak. Szerinte a felszerelés hiánya nem csupán ellátási gondokból ered, hanem abból is, hogy az orosz vezetés nem törődik a gyalogság életével.

Zsmajlo szerint gyakori, hogy a felszerelés nélküli katonákat azért küldik a harctérre, hogy összegyűjtsék az elesettek fegyvereit és eszközeit, amelyeket aztán a következő rohamcsoport kap meg. Másokat ellátmányhordásra kényszerítenek, őket „tevehordároknak” csúfolják társaik.

Ők többnyire fegyvert és védőfelszerelést sem kapnak, és rendszerint hamar drónok áldozatául esnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images