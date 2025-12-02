  • Megjelenítés
Veszélyes patthelyzet: farkasszemet néztek egymással a távol-keleti hatalom hajói a feszült térségben
Globál

Veszélyes patthelyzet: farkasszemet néztek egymással a távol-keleti hatalom hajói a feszült térségben

Portfolio
A Szenkaku-szigeteknél bukkantak fel Kína parti őrségi hajói, erre megjelentek a japán hatóságok járművei is – számolt be a The Japan Times.

Továbbra sem csitul a feszültség Japán és Kína között, december 2-án egy újabb veszélyes incidensről számoltak be a hatóságok, a Peking által vitatott hovatartozású Szenkaku-szigeteknél. A japán hatóságok közleménye szerint a kora reggeli órákban a kínai parti őrség két hajója lépett be illetéktelenül a szigetország felségvizeire. A Kelet-kínai-tenger térségében néhány órát tartózkodtak a behatolók, majd távoztak onnan. A közlemény szerint a két kínai jármű egy japán halászhajó felé tartott, ezért egy japán parti őrségi hajó távozásra szólította fel az illetéktelenül belépőket.

A hasonló incidensek nem ritkák a térségben, Peking visszatérően a parti őrségi hajóit használja hasonló incidenseknél, elsősorban nyomásgyakorlási célból. Az elmúlt években főleg a Fülöp-szigeteki vitatott térségben bukkantak fel a járművek, itt többször összecsapásig fajult a helyzet, de volt, hogy keleti nagyhatalom járműve üldözőbe vette a riválisát, ami végül két kínai hajó összeütközéséhez vezetett.

A kínai parti őrség hajóinak tevékenysége, amelyek Japán felségvizein, a Szenkaku-szigetek körül navigálnak, miközben saját igényeiket érvényesítik, alapvetően sérti a nemzetközi jogot

– írták a japán hatóságok.

Még több Globál

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal

Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút

A kínai parti őrség szóvivője, Liu Töcsün szerint teljesen máshogy történtek az események, és valójában „egy japán halászhajó lépett be Kína felségvizeire”. Szerinte az oda küldött járművek, csak „bűnüldözési munkákat” végeztek, valamint „határozottan védve a nemzeti területi szuverenitást és a tengeri jogokat”.

Novemberben Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae kijelentette, hogy abban az esetben, ha Tajvant megtámadná Kína, akkor beavatkoznának katonailag. Ezek a mondatok határozott reakciót váltottak ki Pekingtől, azóta folyamatosan egyre súlyosabbá kezd válni a két ország közötti feszültség.

Kapcsolódó cikkünk

Felfedte a csúcsmodern PHL-03-as képességeit a keleti nagyhatalom: ezekkel indulhat az invázió a sziget ellen

A keleti nagyhatalom árnyékában készül a titkos fegyver: kritikusok szerint veszélyes hibával tesztelik az új tengeralattjárót

Címlapkép forrása: Koichi Kamoshida/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility