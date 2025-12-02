Veszélyes patthelyzet: farkasszemet néztek egymással a távol-keleti hatalom hajói a feszült térségben

Továbbra sem csitul a feszültség Japán és Kína között, december 2-án egy újabb veszélyes incidensről számoltak be a hatóságok, a Peking által vitatott hovatartozású Szenkaku-szigeteknél. A japán hatóságok közleménye szerint a kora reggeli órákban a kínai parti őrség két hajója lépett be illetéktelenül a szigetország felségvizeire. A Kelet-kínai-tenger térségében néhány órát tartózkodtak a behatolók, majd távoztak onnan. A közlemény szerint a két kínai jármű egy japán halászhajó felé tartott, ezért egy japán parti őrségi hajó távozásra szólította fel az illetéktelenül belépőket.

A hasonló incidensek nem ritkák a térségben, Peking visszatérően a parti őrségi hajóit használja hasonló incidenseknél, elsősorban nyomásgyakorlási célból. Az elmúlt években főleg a Fülöp-szigeteki vitatott térségben bukkantak fel a járművek, itt többször összecsapásig fajult a helyzet, de volt, hogy keleti nagyhatalom járműve üldözőbe vette a riválisát, ami végül két kínai hajó összeütközéséhez vezetett.

A kínai parti őrség hajóinak tevékenysége, amelyek Japán felségvizein, a Szenkaku-szigetek körül navigálnak, miközben saját igényeiket érvényesítik, alapvetően sérti a nemzetközi jogot

– írták a japán hatóságok.

A kínai parti őrség szóvivője, Liu Töcsün szerint teljesen máshogy történtek az események, és valójában „egy japán halászhajó lépett be Kína felségvizeire”. Szerinte az oda küldött járművek, csak „bűnüldözési munkákat” végeztek, valamint „határozottan védve a nemzeti területi szuverenitást és a tengeri jogokat”.

Novemberben Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae kijelentette, hogy abban az esetben, ha Tajvant megtámadná Kína, akkor beavatkoznának katonailag. Ezek a mondatok határozott reakciót váltottak ki Pekingtől, azóta folyamatosan egyre súlyosabbá kezd válni a két ország közötti feszültség.

