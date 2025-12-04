A lap elsősorban Vaszilij Gyandikin nyugalmazott orosz százados, katonai elemző véleményére hivatkozik, aki arról magyarázott, hogy szerinte Oroszország a következő hónapokban megkezdi az „Odessza-műveletet”, annak érdekében,

hogy teljesen elvágja Ukrajnától a tengeri hozzáférést.

Úgy látja, első körben az orosz fekete-tengeri flotta kombinált rakétatámadást indít majd Ukrajna kikötői, katonai bázisai, partvédelmi rendszerei ellen, teljesen megsemmisítve ezzel Ukrajna tengerészeti képességeit és az országnak szánt külföldi segélyek egyik legfontosabb fogadóbázisát.

Ezután, úgy gondolja, „megvan a lehetősége” annak, hogy szárazföldi offenzíva indul majd Mikolaiv és Odessza felé, ahol szerinte „brit fegyveresek” teljesítenek szolgálatot és védik Ukrajnát. Azt mondta, szerinte ez a művelet majd „később” történik majd meg, hiszen az orosz katonáknak előtte el kell foglalnia Herszont és Dnyipropetrovszkot.

Viktor Baranyec katonai elemző közben arról beszélt:

szerinte már „az orosz katonai tervekben” szerepel Mikolaiv és Odessza elfoglalása.

Úgy látja: Oroszországnak nincs más lehetősége, mint teljes tengeri blokád alá venni Ukrajnát, mivel Kijev egyrészt folyamatosan kapja ezen az útvonalon a külföldi segélyeket, másrészt pedig fenyegeti a térség hajózását állandó támadásokkal.

Orosz elemzők rendszeresen beszélnek arról, hogy szerintük nagyobb offenzíva készül Odessza és Mikolaiv ellen, mivel néhány hónapja Valerij Geraszimov vezérkari főnök mögött feltűnt egy térkép, melyen ezek az ukrán megyék is az Oroszországi Föderáció részeként voltak feltüntetve.

Címlapkép: Mil.ru