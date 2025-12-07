Felvételek: hajszálpontos orosz csapás érte a létfontosságú gátat, 90 millió köbméter víz sorsa a tét

Vasárnap orosz erők csapást mértek a Harkiv megyében található Pecsenihi víztározó gátjára. A hatóságok azonnal lezárták a gáton átvezető utat, miközben a szakemberek felmérik a létesítményben keletkezett károkat.

Olekszandr Huszarov, a település polgármestere a Telegramon közölte, hogy december 7-én délben teljesen felfüggesztették a forgalmat a gáton. Óvatosságra intett mindenkit, és arra kérte a lakosokat, hogy ne közelítsék meg a környéket. Mérnökök és mentőegységek jelenleg is a helyszínen dolgoznak.

A Pecsenihi víztározó a régió egyik legfontosabb vízügyi létesítménye. A több mint 86 négyzetkilométeres, 65 kilométer hosszan elnyúló tározó Sziverszkij Donyecen található, körülbelül 85-90 millió köbméter vizet tartalmaz. A gát maga Pecsenihyi település közelében, Harkivtól mintegy 60 kilométerre keletre található. A gátat az 1960-as években építették, feladata a környék (főként Harkiv) ivó- és ipari vízellátása.

A helyi hatóságok egyelőre nem jelentettek áldozatokat.

A szakértők azt vizsgálják, hogy a támadás károsította-e a gát szerkezetét, és fennáll-e bármilyen árvízveszély.

A gát megrongálódása katonai szempontból is fontos: itt vezetett át az a logisztikai út, amelyen keresztül az ukránok utánpótlást szállíthattak Harkivból az ostromlott határvárosba, Vovcsanszkba.

