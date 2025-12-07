Felvételek: hajszálpontos orosz csapás érte a létfontosságú gátat, 90 millió köbméter víz sorsa a tét

Vasárnap orosz erők csapást mértek a Harkiv megyében található Pecsenihi víztározó gátjára. A hatóságok azonnal lezárták a gáton átvezető utat, miközben a szakemberek felmérik a létesítményben keletkezett károkat.
The aftermath of Russian strikes on the Pechenihy reservoir dam in Ukraine’s Kharkiv Oblast.The damage to the dam effectively cuts the road from Kharkiv to the frontline city of Vovchansk. pic.twitter.com/wIYSXqRAyH https://t.co/wIYSXqRAyH— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 7, 2025
Olekszandr Huszarov, a település polgármestere a Telegramon közölte, hogy december 7-én délben teljesen felfüggesztették a forgalmat a gáton. Óvatosságra intett mindenkit, és arra kérte a lakosokat, hogy ne közelítsék meg a környéket. Mérnökök és mentőegységek jelenleg is a helyszínen dolgoznak.
A Pecsenihi víztározó a régió egyik legfontosabb vízügyi létesítménye. A több mint 86 négyzetkilométeres, 65 kilométer hosszan elnyúló tározó Sziverszkij Donyecen található, körülbelül 85-90 millió köbméter vizet tartalmaz. A gát maga Pecsenihyi település közelében, Harkivtól mintegy 60 kilométerre keletre található. A gátat az 1960-as években építették, feladata a környék (főként Harkiv) ivó- és ipari vízellátása.
A helyi hatóságok egyelőre nem jelentettek áldozatokat.
A szakértők azt vizsgálják, hogy a támadás károsította-e a gát szerkezetét, és fennáll-e bármilyen árvízveszély.
A gát megrongálódása katonai szempontból is fontos: itt vezetett át az a logisztikai út, amelyen keresztül az ukránok utánpótlást szállíthattak Harkivból az ostromlott határvárosba, Vovcsanszkba.
