Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon

A globális felmelegedés hatására
Magyarországon a fagyos napok átlagos éves száma 100-ról 70 nap alá csökkent néhány évtized alatt.
A kutatók szerint ez egyértelműen az emberi tevékenység által okozott klímaváltozás következménye, amit a természetes tényezők önmagukban nem magyaráznak. Bár a tél továbbra is változékony évszak, az elmúlt 10-15 évben jóval több melegrekord dőlt meg, mint hideg.
Európa nagy részén csökkent a téli hóesés mennyisége az 1991-2020-as időszakban az 1961-1990-es klímaátlaghoz képest. Magyarországon ez évente átlagosan 10 cm-es visszaesést jelent, míg az Alpokban és a Kárpátokban 30-50 cm-es csökkenés tapasztalható. Kizárólag a kontinens legészakibb területein, Finnországban, Svédországban és Norvégia fjordvidékein nőtt a téli hómennyiség.
A hazai havazás különösen változékony jelenség, amit a medencehatás miatt gyakran előforduló eltérő hőmérsékletű légrétegek is befolyásolnak. Az elmúlt hat évtizedben a legtöbb havazást az 1969/70-es tél hozta, míg a legkevesebbet a 2006/07-es szezonban mérték.
A kutatások egyértelműen kimutatják a hazai havazások számának szignifikáns csökkenését, bár ezt még nem lehet teljes bizonyossággal az emberi tevékenységhez kötni.
A fehér karácsony előfordulása is jelentősen átalakult. 1971 óta országos léptékben mindössze tíz évben volt valóban fehér karácsony: 1977, 1981, 1984, 1991, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001 és 2010. Míg az 1990-es években gyakoribb volt a karácsonyi hó, 2010 óta többnyire szürke, hómentes ünnepek követik egymást.
Az elmúlt évtizedben az ország nagy részén csupán 1-3 alkalommal volt fehér a karácsony.
A jövőre vonatkozóan két forgatókönyvet vizsgáltak a kutatók. Az optimista változat szerint, ha a párizsi klímacélok teljesülnek, és a globális felmelegedés nem haladja meg a 2°C-ot, akkor a század közepéig 10-20 cm-rel, a század végére pedig 20 cm-rel csökkenhet a téli hóesés mennyisége Magyarországon.
A pesszimista forgatókönyv szerint viszont, ha az üvegházgáz-kibocsátások jelenlegi trendje folytatódik, akár 30-50 cm-es visszaesés is bekövetkezhet, ami gyakorlatilag a hazai téli havazás eltűnését jelentené.
A kutatók hangsúlyozzák: ha azt szeretnénk, hogy a jövőben is legyen hó karácsonykor vagy legalább a hazai hegyekben, akkor elengedhetetlen a kibocsátások mérséklése, mivel ebben az esetben az alkalmazkodás nem lehetséges opció. Ehhez döntéshozói, vállalati és társadalmi szinten egyaránt változásokra van szükség.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Gábor
Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi
Gyarmati István cikke az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról.
Jön az év vége, megkezdődött az állami pénzszórás
Plusz pénz jut gyógyszerekre és az MKIF koncessziójára.
Megtörte a csendet Zelenszkij: elkészült a béketerv legújabb verziója
Trump élesen kritizálta az ukrán elnököt a lassú válaszadás miatt.
Von der Leyen: Európának magának kell biztosítania a védelmét
Bejött volna Trump fenyegetőzése?
Trump újabb lehetséges vámot lengetett be
Ha szükséges.
Kiderült, hogyan sikerült megúsznia a puccsot az elnöknek - Külföldről siettek a segítségére
Sok kormánydöntési kísérletet láthattunk a régióban, de biztos, hogy ez volt a legfurcsább.
Trump megdöbbentő bejelenése: enyhítenek a környezetvédelmi előírásokon
Így akar segíteni a traktorgyártóknak.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!