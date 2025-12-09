Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon

A globális felmelegedés hatására

Magyarországon a fagyos napok átlagos éves száma 100-ról 70 nap alá csökkent néhány évtized alatt.

A kutatók szerint ez egyértelműen az emberi tevékenység által okozott klímaváltozás következménye, amit a természetes tényezők önmagukban nem magyaráznak. Bár a tél továbbra is változékony évszak, az elmúlt 10-15 évben jóval több melegrekord dőlt meg, mint hideg.

Európa nagy részén csökkent a téli hóesés mennyisége az 1991-2020-as időszakban az 1961-1990-es klímaátlaghoz képest. Magyarországon ez évente átlagosan 10 cm-es visszaesést jelent, míg az Alpokban és a Kárpátokban 30-50 cm-es csökkenés tapasztalható. Kizárólag a kontinens legészakibb területein, Finnországban, Svédországban és Norvégia fjordvidékein nőtt a téli hómennyiség.

A hazai havazás különösen változékony jelenség, amit a medencehatás miatt gyakran előforduló eltérő hőmérsékletű légrétegek is befolyásolnak. Az elmúlt hat évtizedben a legtöbb havazást az 1969/70-es tél hozta, míg a legkevesebbet a 2006/07-es szezonban mérték.

A kutatások egyértelműen kimutatják a hazai havazások számának szignifikáns csökkenését, bár ezt még nem lehet teljes bizonyossággal az emberi tevékenységhez kötni.

A fehér karácsony előfordulása is jelentősen átalakult. 1971 óta országos léptékben mindössze tíz évben volt valóban fehér karácsony: 1977, 1981, 1984, 1991, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001 és 2010. Míg az 1990-es években gyakoribb volt a karácsonyi hó, 2010 óta többnyire szürke, hómentes ünnepek követik egymást.

Az elmúlt évtizedben az ország nagy részén csupán 1-3 alkalommal volt fehér a karácsony.

A jövőre vonatkozóan két forgatókönyvet vizsgáltak a kutatók. Az optimista változat szerint, ha a párizsi klímacélok teljesülnek, és a globális felmelegedés nem haladja meg a 2°C-ot, akkor a század közepéig 10-20 cm-rel, a század végére pedig 20 cm-rel csökkenhet a téli hóesés mennyisége Magyarországon.

A pesszimista forgatókönyv szerint viszont, ha az üvegházgáz-kibocsátások jelenlegi trendje folytatódik, akár 30-50 cm-es visszaesés is bekövetkezhet, ami gyakorlatilag a hazai téli havazás eltűnését jelentené.

A kutatók hangsúlyozzák: ha azt szeretnénk, hogy a jövőben is legyen hó karácsonykor vagy legalább a hazai hegyekben, akkor elengedhetetlen a kibocsátások mérséklése, mivel ebben az esetben az alkalmazkodás nem lehetséges opció. Ehhez döntéshozói, vállalati és társadalmi szinten egyaránt változásokra van szükség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Gábor