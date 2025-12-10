Épp landolni készült az Il-76-os, amikor megtörtént a tragédia – Több kérdőjel is van

A tájékoztatás szerint a szovjet gyártmányú, Il-76 típusú teherszállító repülő kedden, a Port Szudán melletti
Oszmán Digna légibázisnál zuhant le, nem sokkal landolás előtt, arra azonban a források nem tértek ki, hányan utaztak a fedélzeten.
Az országszerte ismert újságíró, Oszmán Mirgani a közösségi médiában tudatta, hogy a hadseregben pilótaként dolgozó unokaöccse, Omrán Mirgani szintén a gépen volt.
Szudánban nem ritkák a repülőgép-szerencsétlenségek a nem megfelelően betartott repülésbiztonsági előírások miatt. Februárban legkevesebb 46-an vesztették életüket, mert egy katonai repülőgép csapódott a Kartúmtól csaknem 10 kilométerre lévő Omdurmán egyik zsúfolt lakónegyedébe.
Az afrikai országban 2023 áprilisa óta zajlik polgárháború a hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű paramilitáris szervezet között. Míg a hadsereg az ország keleti részét – a fővárost, Kartúmot is beleértve – tartja uralma alatt, az RSF a nyugati területek fölött szerzett ellenőrzést.
