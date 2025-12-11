Halálosan belefáradt az ukrajnai béketeremtésbe Trump: a Fehér Ház elmondta, mit kellett átélnie az elnöknek

  • Megjelenítés
A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök ‍egy képviselőt fog küldeni a hétvégén az Ukrajnáról szóló európai tárgyalásokra, ha valós esély van a béke ‍megállapodás aláírására – közölte csütörtökön a Fehér Ház.

Trump azonban belefáradt a többszöri találkozókba, amelyeken úgy tűnik, soha nem sikerül megállapodásra jutni az ukrajnai háború befejezéséről

– közölte újságírókkal Karoline Leavitt, Trump sajtótitkára.

Az elnök rendkívül csalódott mindkét háborús felet illetően, és elege van a csak a találkozó kedvéért tartott találkozókból

– mondta Leavitt.

Trump szerdán telefonon beszélt Franciaország, Németország és Nagy-Britannia vezetőivel, és később elmondta, hogy élénk eszmecserét folytatott velük, többek között a hétvégi európai tárgyalások kilátásairól.

Akciókat akar, hogy ez a háború véget érjen. ‍A kormányzat több mint 30 órát töltött csak az elmúlt néhány hétben találkozókkal az oroszokkal, az ukránokkal és az európaiakkal. Ami a hétvégi találkozókat illeti, majd meglátjuk, maradjanak velünk

– mondta a szóvivő.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

