Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap beszélt arról, hogy az amerikaiak különleges gazdasági övezetet szeretnének létrehozni a Donbaszban, ezzel orvosolva a területi követelésekkel kapcsolatos aggályokat orosz és ukrán oldalról egyaránt.
A Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok, Herszon és Zaporizzsja régiók orosz terület. Hasonlóan Belgorodhoz, Kurszkhoz vagy az Oroszországi Föderáció más régióihoz. Nem érdekel senkit, miről állapodott meg az EU és az USA – csinálhatnak szabadkereskedelmi zónát, szerencsejátékos zónát is a Donbaszban. Ennek az egésznek semmi köze a valós helyzethez”
– magyarázta az orosz lapnak Orduhanjan.
Úgy látja, Ukrajna vezetése is csak azért tárgyal ilyesmiről, mert úgy akarnak tűnni, mint akik produktívan állnak hozzá a béketeremtés kérdéséhez, de szerinte, az, hogy végeredményében ki milyen területeket visz, a katonai sikereken múlik majd.
A győztes diktálja a feltételeket. Maradjanak csak csendben, várják meg, hogy döntsünk a sorsukról”
– mondta az orosz politikai elemző.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
