  • Megjelenítés
Megszólalt a
Globál

Megszólalt a "Trump-suttogó" elnök: közelebb állunk a békéhez, mint a háború kirobbanása óta valaha

Portfolio
Alexander Stubb finn elnök kijelentette, az Ukrajnáról szóló béketárgyalások kritikus szakaszba értek, az elmúlt négy év során pedig valószínűleg most állunk a legközelebb egy megállapodás eléréséhez - írta az RBC-Ukraine.

Stubb a holland Buitenhof csatornának adott interjúban beszélt arról, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek

jelenleg három, egymáshoz kapcsolódó dokumentumon dolgoznak.

  • Az első egy keretmegállapodás, amely egy húszpontos béketervet tartalmaz.
  • A második az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat rögzítené,
  • a harmadik pedig az ország újjáépítésére összpontosítana.

A finn elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is Európa és a tágabb értelemben vett nyugati világ legnagyobb biztonsági fenyegetését jelenti.

Egy másik, finn médiának adott interjúban Stubb arra figyelmeztetett, hogy a készülő békemegállapodás akár igazságtalannak is tűnhet.

Még több Globál

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kis híján súlyos légi katasztrófát okozott az amerikai légierő gépe – A vétlen pilóta nem hagyta szó nélkül az incidenst

Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat

A finn elnök elmondása szerint csalódott volt, amikor először meglátta a béketerv eredeti változatát. Úgy véli ugyanakkor: irreális elvárás, hogy maradéktalanul teljesüljenek mindazok a feltételek, amelyeket az elmúlt években az úgynevezett igazságos békével kapcsolatban megfogalmaztak.

Stubb hozzátette: Finnország kész szerepet vállalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákban, mivel az ország Európa egyik legerősebb védelmi képességével rendelkezik.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Moszkva, egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezzenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility