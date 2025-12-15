Megszólalt a "Trump-suttogó" elnök: közelebb állunk a békéhez, mint a háború kirobbanása óta valaha

Stubb a holland Buitenhof csatornának adott interjúban beszélt arról, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek
jelenleg három, egymáshoz kapcsolódó dokumentumon dolgoznak.
- Az első egy keretmegállapodás, amely egy húszpontos béketervet tartalmaz.
- A második az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat rögzítené,
- a harmadik pedig az ország újjáépítésére összpontosítana.
A finn elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is Európa és a tágabb értelemben vett nyugati világ legnagyobb biztonsági fenyegetését jelenti.
Egy másik, finn médiának adott interjúban Stubb arra figyelmeztetett, hogy a készülő békemegállapodás akár igazságtalannak is tűnhet.
A finn elnök elmondása szerint csalódott volt, amikor először meglátta a béketerv eredeti változatát. Úgy véli ugyanakkor: irreális elvárás, hogy maradéktalanul teljesüljenek mindazok a feltételek, amelyeket az elmúlt években az úgynevezett igazságos békével kapcsolatban megfogalmaztak.
Stubb hozzátette: Finnország kész szerepet vállalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákban, mivel az ország Európa egyik legerősebb védelmi képességével rendelkezik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan támadás érte az Európai Uniót: Trump vérében fürdenének Brüsszelben
Az amerikai elnök betámadta Brüsszelt és sokan durva válaszlépéseket sürgetnek.
Bezuhant az érdeklődés az állami nyugdíjszámlák iránt
Tavaly sokkal több új számlát nyitottak.
Megjelent a lepra a magyarok kedvenc üdülőhelyén
Járványtól még nem kell tartani!
Jó hírt kapott a Richter az Egyesült Államokból
Még fél évet kapott a Vraylar.
A magánhitel az új sláger, már Japánban is ebben hisznek a legjobban
A banki kamatok emelkedése felértékeli a közvetlen hitelezést.
Rekordösszeget kap a hadiipar az Európai Beruházási Banktól
Ha kell, tovább emelik a keretet.
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
Van bennük kakaó az elemzők szerint.
Jobboldali fordulat a két véglet közötti csatában: új szövetségessel gazdagodott Donald Trump?
Érvényesült a papírforma.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!