Megszólalt a "Trump-suttogó" elnök: közelebb állunk a békéhez, mint a háború kirobbanása óta valaha

Stubb a holland Buitenhof csatornának adott interjúban beszélt arról, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek

jelenleg három, egymáshoz kapcsolódó dokumentumon dolgoznak.

Az első egy keretmegállapodás , amely egy húszpontos béketervet tartalmaz.

, amely egy húszpontos béketervet tartalmaz. A második az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat rögzítené,

rögzítené, a harmadik pedig az ország újjáépítésére összpontosítana.

A finn elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is Európa és a tágabb értelemben vett nyugati világ legnagyobb biztonsági fenyegetését jelenti.

Egy másik, finn médiának adott interjúban Stubb arra figyelmeztetett, hogy a készülő békemegállapodás akár igazságtalannak is tűnhet.

A finn elnök elmondása szerint csalódott volt, amikor először meglátta a béketerv eredeti változatát. Úgy véli ugyanakkor: irreális elvárás, hogy maradéktalanul teljesüljenek mindazok a feltételek, amelyeket az elmúlt években az úgynevezett igazságos békével kapcsolatban megfogalmaztak.

Stubb hozzátette: Finnország kész szerepet vállalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákban, mivel az ország Európa egyik legerősebb védelmi képességével rendelkezik.

