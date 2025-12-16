Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

A török védelmi minisztérium közlése szerint lelőttek egy irányíthatatlan drónt a Fekete-tenger felett, amely a török légtér felé tartott.

A török és NATO F-16-os vadászgépeket készenlétbe helyezték az incidens után.

A minisztérium azt nem közölte, hogy milyen típusú drónról volt szó.

(Reuters)