FONTOS Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?
Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint kedd hajnalban az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó drónt. Az orosz védelmi minisztérium összesen 83 ukrán drón lelövéséről számolt be különböző oroszországi régiók fölött. Amerikai tisztviselők hétfőn azt mondták, Ukrajna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat kaphat a nyugati országoktól, amely a védelmi szervezet tagállamainak közös beavatkozását írja elő az egyik tagállam megtámadása esetére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Irányíthatatlan drónt lőtt le Törökország

A török védelmi minisztérium közlése szerint lelőttek egy irányíthatatlan drónt a Fekete-tenger felett, amely a török légtér felé tartott.

A török és NATO F-16-os vadászgépeket készenlétbe helyezték az incidens után.

A minisztérium azt nem közölte, hogy milyen típusú drónról volt szó.

(Reuters)

Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne

Amerikai tisztviselők szerint Ukrajna a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kaphat az Oroszországgal kötendő békemegállapodás részeként – írja a Reuters.

Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne
Moszkva felé tartó drónt lőttek le

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint keddre virradóra egy a főváros felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem. A városvezető hozzátette, a szolgálatok a roncsok becsapódásának helyszínén dolgoznak.

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán összesen 83 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett.

(Reuters, TASZSZ)

