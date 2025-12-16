Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Irányíthatatlan drónt lőtt le Törökország
A török védelmi minisztérium közlése szerint lelőttek egy irányíthatatlan drónt a Fekete-tenger felett, amely a török légtér felé tartott.
A török és NATO F-16-os vadászgépeket készenlétbe helyezték az incidens után.
A minisztérium azt nem közölte, hogy milyen típusú drónról volt szó.
(Reuters)
Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne
Amerikai tisztviselők szerint Ukrajna a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kaphat az Oroszországgal kötendő békemegállapodás részeként – írja a Reuters.
Moszkva felé tartó drónt lőttek le
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint keddre virradóra egy a főváros felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem. A városvezető hozzátette, a szolgálatok a roncsok becsapódásának helyszínén dolgoznak.
Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán összesen 83 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett.
(Reuters, TASZSZ)
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint kedd hajnalban az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó drónt. Az orosz védelmi minisztérium összesen 83 ukrán drón lelövéséről számolt be különböző oroszországi régiók fölött. Amerikai tisztviselők hétfőn azt mondták, Ukrajna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat kaphat a nyugati országoktól, amely a védelmi szervezet tagállamainak közös beavatkozását írja elő az egyik tagállam megtámadása esetére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
