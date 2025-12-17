  • Megjelenítés
Új csapást készít elő Washington - ebbe beleremeghet Putyin gépezete
Az Egyesült Államok újabb szankciókat készít elő Oroszország energiaszektorával szemben, hogy fokozza a nyomást Moszkvára arra az esetre, ha Vlagyimir Putyin elutasítaná az Ukrajnával kötendő békemegállapodást. Washington az orosz kőolaj szállítására használt, úgynevezett árnyékflotta hajóit, valamint az ügyleteket lebonyolító kereskedőket venné célba. Az új intézkedéseket akár már a héten bejelenthetik - írja a Bloomberg.

Washington új szankciós csomagot készít elő az orosz energiaszektor ellen,

amelynek célja, hogy tovább növelje a nyomást Moszkván arra az esetre, ha Vlagyimir Putyin nem lenne hajlandó békemegállapodást kötni Ukrajnával. Az intézkedések fókuszában az orosz kőolaj exportját kiszolgáló árnyékflotta”, valamint az ezekhez kapcsolódó kereskedők és közvetítők állnak.

Az amerikai kormány a tervek szerint akár már a héten nyilvánosságra hozhatja az új lépéseket. Scott Bessent pénzügyminiszter a hét elején európai nagykövetekkel találkozott, és ismertette velük a tervezett lépéseket. A végső döntés ugyanakkor továbbra is Donald Trump elnök kezében van.

Az Oroszország ellen 2022 óta bevezetett szankciók eddig nem késztették Putyint számításai felülvizsgálatára, az orosz olajvállalatokat és a kereskedelmet célzó intézkedések viszont a nyersolaj árát az invázió kezdete óta nem látott mélypontra nyomták le, írja a Bloomberg. Ez komoly terhet ró az amúgy is nehéz helyzetben lévő orosz gazdaságra.

Az újabb szankciókról szóló egyeztetésekkel párhuzamosan az amerikai és ukrán tárgyalók is előrelépést értek el a lehetséges békemegállapodás feltételeiről. Steve Witkoff amerikai különmegbízott Berlinben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint több európai vezetővel. A felek szerint jelentős haladás történt a háború utáni biztonsági garanciák részleteiről.

Továbbra is vitatott a kelet-ukrajnai területek jövőbeli státusza, a befagyasztott orosz jegybanki vagyon sorsa, valamint a zaporizzsjai atomerőmű működtetésének módja. Kijev írásban szeretné látni, pontosan milyen lépéseket tennének szövetségesei egy esetleges újabb orosz támadás esetén. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna adja át a Donbasz térségét, beleértve Donyeck és Luhanszk régióit. Az amerikai javaslatok szerint az orosz erők által jelenleg nem ellenőrzött területekből demilitarizált övezet vagy különleges igazgatás alatt álló szabad gazdasági zóna jönne létre. Nem világos, hogy ez az orosz fennhatóság tényleges elismerését jelentené-e, és Moszkva milyen engedményekre lenne hajlandó cserébe.

Washington a befagyasztott orosz vagyont is a békerendezés részének tekinti. Az európai vezetők a héten döntenek arról, felhasználják-e ezeket az eszközöket Ukrajna katonai és gazdasági támogatására. Moszkva hevesen tiltakozik a tervezett lépés ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

