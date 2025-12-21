Váratlan helyről kaphat támogatást Amerika ellensége
A tárcavezető közösségi oldalán tett hétvégi bejegyzésében megerősítette, hogy az amerikai haderő és a parti őrség közös akciójában szombaton lefoglaltak egy újabb venezuelai hajót.
"(Donald) Trump (amerikai) elnök világos volt: a Venezuelába érkező és onnan induló, szankcióval sújtott tankerhajók blokádja fennmarad egészen addig, amíg (Nicolás) Maduro (venezuelai elnök) bűnvállalkozása vissza nem juttat minden eltulajdonított amerikai vagyont" – írta a hadügyminiszter.
Hozzátette, hogy a törvénytelen bűnözői hálózatok felszámolása érdekében folytatódnak a tengeri bevetések, a "Déli Lándzsa Művelet" fedőnevű művelet keretei között.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter washingtoni idő szerint szombaton este X közösségi oldalán jelentette be hivatalosan a második venezuelai kőolajszállító hajó lefoglalását. "Az Egyesült Államok továbbra is nyomon követi a szankcióval sújtott kőolaj jogellenes mozgását, amiből a kábítószer-terrorizmust finanszírozzák a térségben. Megtalálunk, és megállítunk benneteket" – olvasható a miniszter közleményében.
Venezuela külügyminisztere szombaton azt közölte, hogy Irán támogatást ígért az amerikai akciókkal szemben.
Yvan Gil interneten közzétett nyilatkozata szerint telefonon egyeztetett Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, aki teljes szolidaritásáról biztosította őt, és együttműködést ajánlott az Egyesült Államok lépéseivel szemben.
A venezuelai diplomata az amerikai intézkedéseket "kalózkodásnak" és "nemzetközi terrorizmusnak" nevezte.
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
100 milliárd forintot osztanak szét, az érintettek hamarosan levelet kapnak.
Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban
Még mindig ezrek várják a megoldást
Trump fontos telefonhívást bonyolított le
Zajlanak a béketárgyalás előkészítési munkálatai.
Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán
Kivonultak a tűzoltók.
Itt a hivatalos előrejelzés: jön a havas eső
Egyes helyeken.
Itt a fordulat előszele: szűk esztendők jönnek 2026-tól a világ több nagy gazdaságában
Pedig az idei jó teljesítmény minden kritikára rácáfolt.
Megszólalt a Kreml: nem javítják a megállapodás esélyeit az ukrán és európai javaslatok
Idén már nem fog egyeztetni Putyin és Trump.
NATO-főtitkár: egyedül Trump veheti rá Putyint a békekötésre
Szerinte az USA nem hagyná magára Európát.
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még számlavezetési díjat sem kell fizetni utána mindaddig, amíg az infláció tartósan 4% alá nem
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.