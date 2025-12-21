Váratlan helyről kaphat támogatást Amerika ellensége

Az Egyesült Államok továbbra is blokád alatt tartja a Venezuelát érintő szankciók alá tartozó tankerhajókat – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

A tárcavezető közösségi oldalán tett hétvégi bejegyzésében megerősítette, hogy az amerikai haderő és a parti őrség közös akciójában szombaton lefoglaltak egy újabb venezuelai hajót.

"(Donald) Trump (amerikai) elnök világos volt: a Venezuelába érkező és onnan induló, szankcióval sújtott tankerhajók blokádja fennmarad egészen addig, amíg (Nicolás) Maduro (venezuelai elnök) bűnvállalkozása vissza nem juttat minden eltulajdonított amerikai vagyont" – írta a hadügyminiszter.

Hozzátette, hogy a törvénytelen bűnözői hálózatok felszámolása érdekében folytatódnak a tengeri bevetések, a "Déli Lándzsa Művelet" fedőnevű művelet keretei között.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter washingtoni idő szerint szombaton este X közösségi oldalán jelentette be hivatalosan a második venezuelai kőolajszállító hajó lefoglalását. "Az Egyesült Államok továbbra is nyomon követi a szankcióval sújtott kőolaj jogellenes mozgását, amiből a kábítószer-terrorizmust finanszírozzák a térségben. Megtalálunk, és megállítunk benneteket" – olvasható a miniszter közleményében.

Venezuela külügyminisztere szombaton azt közölte, hogy Irán támogatást ígért az amerikai akciókkal szemben.

Yvan Gil interneten közzétett nyilatkozata szerint telefonon egyeztetett Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, aki teljes szolidaritásáról biztosította őt, és együttműködést ajánlott az Egyesült Államok lépéseivel szemben.

A venezuelai diplomata az amerikai intézkedéseket "kalózkodásnak" és "nemzetközi terrorizmusnak" nevezte.