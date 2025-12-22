Erre az autópályára várt fél Magyarország: több, mint 34 kilométerrel bővült a hálózat

Összesen 34,29 kilométerrel bővült a magyar autópálya-hálózat 2025 végén.

A növekedést a december 22-én átadott M4-as pályaszakasz jelenti, az ünnepséget Kenderes térségében tartották. A kivitelezést a Duna Aszfalt Projekt Zrt. csinálta. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, emellett Lázár János építési és közlekedési miniszter és Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter, a Magyar Országgyűlés alelnöke is jelen volt.

Az építkezést három ütemre osztva valósították meg: négysávosra bővítették Törökszentmiklós elkerülő útját 8,1 kilométeren, Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométer új nyomvonalon épült ki, és Kisújszállásnál szintén az elkerülőt fejlesztették 8,7 kilométeren. Összesen három különszintű csomópontot építettek, valamint egy komplex pihenőpár is a része a beruházásnak.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a járművek maximum 110 km/h-s sebességgel haladhatnak, és a 4-es főutat tehermentesíti. Az M4-es kiépítése 2017-ben kezdődött, elsősorban azért, hogy a túlterhelt és sokszor balesetekkel terhelt 4-es főúton közlekedők helyzetét csökkentsék. Jelenleg összesen 157 kilométeren hosszan lehet a négysávos úton közlekedni. A kivitelezés befejezését 2026 elejére várták, de valamivel korábban elkészültek a szakasszal.

