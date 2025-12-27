Olyat lépett Izrael, amivel vérig sértette az afrikai országot

Ali Omar szomáliai külügyi államtitkár az Al Jazeera hírportálnak adott szombati interjújában közölte, hogy a kormány minden rendelkezésére álló diplomáciai eszközt bevet az állami agressziónak tartott lépés és az ország belügyeibe való izraeli beavatkozás ellen.
Az éles bírálat egy nappal azt követően hangzott el, hogy Izrael a világon elsőként hivatalosan elismerte Szomáliföldet.
A lépést az afrikai és arab országok azonnal elítélték, és felvetődött a kérdés, hogy mindez összefüggésben áll-e a palesztinok kényszerű kitelepítésének tervével.
Szomáliföld 1991-ben, egy véres polgárháború után szakadt el Szomáliától, ám azóta egyetlen ENSZ-tagállam sem ismerte el. A magát függetlennek kikiáltó köztársaság saját pénznemet, zászlót és parlamentet hozott létre, keleti területei azonban továbbra is vitatottak.
Omar hangsúlyozta, hogy az izraeli döntés soha nem lesz elfogadható sem a szomáliai kormány, sem a szomáliai nép számára, amely egységesen kiáll az ország területi integritásának védelme mellett.
Felszólította Izraelt, hogy vonja vissza megosztó intézkedéseit, és tartsa be a nemzetközi jogot.
Szerinte a külföldi beavatkozás mögött elsősorban a térség stratégiai jelentősége áll. Hozzátette, hogy a régió fontossága nem újkeletű, és ma is meghatározó szerepet játszik a nemzetközi kereskedelemben.
Az államtitkár azzal vádolta Izraelt, hogy Szomáliföld elismerésével a palesztinok Gázából történő további kitelepítését készíti elő. Úgy fogalmazott, hogy a lépés egyik fő motiváló tényezője a gázai palesztinok kitelepítése, és szerinte Izrael ilyen irányú szándékai közismertek.
A palesztin külügyminisztérium kiállt Szomália mellett, emlékeztetve arra, hogy
Izrael korábban Szomáliföldet jelölte meg a gázai palesztinok kényszerű áttelepítésének egyik lehetséges célpontjaként,
amit "vörös vonalnak" nevezett.
Szomáliföld elnöke, Abdirahman Mohamed Abdullahi, helyi nevén "Cirro", szombaton megvédte az izraeli döntést. Kiemelte, hogy szerinte az nem irányul egyetlen állam ellen sem, és nem jelent fenyegetést a regionális békére.
Kevéssel azután, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pénteken bejelentette az elismerést, a szomáliai miniszterelnöki hivatal közleményben reagált. A dokumentum szerint Izrael lépése szándékos támadás Szomália szuverenitása ellen, jogellenes intézkedés, miközben Szomáliföld továbbra is a szomáliai terület elválaszthatatlan része.
