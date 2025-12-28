  • Megjelenítés
Aggasztó előrejelzés látott napvilágot - harmadára eshet a kereslet a kínai akkumulátorpiacon
2026 elejére is jelentős visszaesést várnak a kínai lítiumakkumulátorok iránti keresletben, elsősorban a hazai elektromosautó-piac gyengülése és a lassuló export miatt – figyelmeztet a kínai személyautó-szövetség főtitkára.

Cuj szerint az akkumulátorgyártóknak érdemes visszafogniuk a termelést, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci ingadozásokhoz. A szakember arra számít, hogy

az elektromos személyautók eladásai legalább 30 százalékkal esnek vissza a jövő év elején,

mivel fokozatosan kivezetik a gépjárművásárláshoz kapcsolódó adókedvezményeket. Ráadásul sok vásárló az év végi támogatások és kedvezmények miatt előrehozta a beszerzéseit.

A belföldi kereslet visszaesését az export sem tudja ellensúlyozni. A kínai lítiumakkumulátorok kivitele az Európai Unióba, amely a legnagyobb tengerentúli piacnak számít, 2025-ben mindössze 4 százalékkal nőtt az előző évhez képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló export 9,5 százalékkal csökkent.

Cuj rámutatott, hogy az amerikai mesterségesintelligencia-beruházások által generált energiatárolási igény egyelőre nem növeli érdemben a kínai akkumulátorok iránti keresletet. Jisü Jan, az UBS elemzője szerint komoly kockázatot jelentenek a kínai gyártók számára az amerikai korlátozások, amelyek kizárják a "külföldi aggodalomra okot adó szervezeteket" a beruházási adókedvezményekben részesülő projektekből. A kereslet visszaesése érzékenyen érintheti a világ vezető akkumulátorgyártóit, köztük a CATL-t és az EVE Energyt.

