80 évesen agyműtét után sem áll le: így verte ki a nyeregből minden ellenfelét a dél-amerikai vezető

Amerika két legnépesebb országában 2026-ban fontos választásokat tartanak. Brazíliában októberben elnököt, képviselőket, szenátorokat és kormányzókat választanak, míg az USA-ban félidős választások jönnek. A 79 éves Donald Trump népszerűsége második ciklusa mélypontján áll, miközben a brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva az októberi elnökválasztás első számú esélyesévé lépett elő. Történt mindez úgy, hogy a brazilok többsége nem kérne a vezetéséből, de az alternatíva a börtönben ülő exelnök és az utódjaként kijelölt fia, akit még saját oldala sem fogad el.

2025 elején még úgy tűnt, hogy Lula brazil elnök támogatottsága gyorsan erodálódik. A korábbi kormányzásai idején kirobbant korrupciós botrányok árnyéka továbbra is rávetült, ráadásul a 80 éves politikus agyműtéten esett át. A brazil baloldalon egyre nagyobb lett a pánik.

Aztán jött Trump agresszív vámpolitikája, Jair Bolsonaro volt elnök novemberi bebörtönzése, és a helyzet gyökeresen megváltozott.

Lula népszerűsége megugrott, ma már ő számít az októberi elnökválasztás első számú esélyesének – fejtette ki a The Economist.

Az ígéret szép szó...

Amikor Lula 2023 januárjában visszatért a hatalomba, az éhezés felszámolását és adócsökkentést ígért. Kezdetben azonban inkább Brazília nemzetközi szerepének erősítésére koncentrált, gyakran kiváltva a szövetségesek rosszallását. Ráadásul a piacok egyre jobban aggódtak a költekező kormányzás miatt: 2024-ben a brazil reál volt a világ legrosszabbul teljesítő jelentős valutája.

Ezt látva a pénzügyminisztérium megpróbálta félszívvel visszaszerezni a befektetők bizalmát: visszafogták a szociális kiadásokat, közben azonban kiterjesztették a villamosenergia- és lakhatási támogatásokat. Novemberben a szenátus olyan adóreformot fogadott el, amely 16 millió brazil számára csökkenti vagy lenullázza a jövedelemadót. Az infláció kordában tatásában a gyenge dollár is szerepet játszott.

... de kit érdekel, hogy betartják-e, ha nincs alternatíva

Lula legnagyobb ajándékát azonban ellenfelei hibái jelentették. Bolsonaro a 2022-es puccskísérlet miatt november óta 27 éves börtönbüntetését tölti. Fia, Eduardo Texasba költözött, hogy Trump környezetében lobbizzon apja érdekében. Trump válaszul szankciókkal sújtotta a Bolsonaro-ügy bíráját, és vámokat vetett ki brazil termékekre. Ez rendkívül népszerűtlen lépésnek bizonyult Brazíliában: a többség a nemzeti szuverenitás megsértéseként élte meg.

A jobboldali elnökjelöltek kínos helyzetbe kerültek: egyszerre próbáltak eltávolodni a Bolsonaro családtól, miközben meg akarták tartani szavazóikat.

Lula eközben kék "Brazília a braziliaké" feliratú sapkában mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Úgy tűnik, Lula sikeresen levette a lábáról Trumpot. Egy decemberi telefonbeszélgetés után Trump "nagyszerűnek" nevezte az egyeztetést. Egy bennfentes szerint Lula azt mondta neki, hogy Bolsonaro "vesztes", akire Trump hamarosan úgyis alig fog emlékezni. Úgy látszik, ez a stratégia működött: az elmúlt hetekben Trump feloldotta a szankciókat, és a vámok nagy részét is visszavonta.

Miközben Bolsonaro börtönben ül, Trump pedig Lulával barátkozik, a brazil jobboldal a közbiztonság témájába kapaszkodik. A közvélemény-kutatások szerint ez a brazilok legfontosabb problémája. Csakhogy Brazíliában a közbiztonság elsősorban az államok hatáskörébe tartozik, így nehezebb közvetlenül az elnökre hárítani a felelősséget.

Előre fiam, Flávió!

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Bolsonaro, az exelnök, decemberben fiát, Fláviót jelölte ki politikai örökösének. A fogadtatás lesújtó volt. A kongresszust uraló jobbközép pártok jelezték, hogy nem támogatják. A reál zuhanni kezdett, a tőzsde esett: a befektetők attól tartanak, hogy Lula így elsöprő győzelmet arathat. Bolsonaro szavazói közben inkább a feleséget, Michelle-t támogatnák bármelyik fiú helyett. Egy befolyásos evangélikus lelkész így foglalta össze a hangulatot: "A jobboldal amatőrizmusa megnevetteti a baloldalt."

A széttöredezett jobboldal miatt Flávió még bejuthat a második fordulóba, de nagy valószínűséggel jelentős különbséggel kapna ki Lulától. A másik esélyes Tarcísio de Freitas, São Paulo kormányzója, Bolsonaro korábbi infrastruktúra-minisztere. Ő mérsékelt jelöltként próbálja pozicionálni magát, de várhatóan csak Bolsonaro nyílt támogatásával indulhatna majd. Ha Freitas tartósan vezetne a közvélemény-kutatásokban, Bolsonaro talán meggondolná magát, és mellé állna – ez egyesíthetné a jobboldalt.

A felmérések szerint a brazilok többségének elege van mind Lulából, mind a Bolsonaro családból, és egyiküket sem szívesen látnák a szavazólapon.

Októberben ennek a kívánságnak talán a felét megkapják, de a maradéktalan teljesülésére alig van esély.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images