Bejelentették a szomszédok: dollármilliókért vásárolnak fegyvert az USA-tól egy különleges program keretében
Bejelentették a szomszédok: dollármilliókért vásárolnak fegyvert az USA-tól egy különleges program keretében

MTI
Románia csatlakozik az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezéshez (PURL), és 50 millió euróval támogatja Ukrajna védelmét - jelentette szerdán a román külügyi tárca közlése alapján az Agerpres hírügynökség.

A román külügyminisztérium (MAE) közleményében bejelentette: a román kormány kedd esti ülésén döntött arról, hogy legtöbb európai szövetségeséhez hasonlóan csatlakozik a programhoz, és 50 millió euróval támogatja Ukrajna fegyverkezését. Hangsúlyozta továbbá, hogy a támogatás belefér a költségvetési keretbe.

A MAE emlékeztet, hogy

a PURL program célja amerikai fegyverek vásárlása Ukrajna számára,

és lehetővé teszi a NATO európai tagországai számára, hogy pénzügyileg támogassák amerikai fegyverek szállítását a háború sújtotta országba.

Hangsúlyozza továbbá, hogy az amerikai kezdeményezésre létrejött programhoz való anyagi hozzájárulás erősíti Ukrajna védelmi képességeit, és a tartós béke megteremtését szolgálja. Ugyanakkor a régió biztonságának erősítéséhez is hozzájárul, és összhangban áll Románia NATO-tagságából és az Egyesült Államokkal való stratégiai partnerségéből fakadó kötelezettségeivel - közölték.

A külügyi tárca emlékeztet a szövetségeseknek a NATO idei évi hágai csúcstalálkozóján hozott "történelmi vállalására", miszerint a következő tíz évben fokozatosan a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékára növelik a védelemre fordított kiadásaikat.

Románia, eleget téve vállalásának, növeli a védelmi kiadásokra fordított összeget, míg az uniós SAFE program keretében 16,6 milliárd eurót hív le védelmi kapacitásának erősítésére - áll a román külügyi tárca közleményében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Reuters

