Elszabadult a pokol Iránban: már lövések dördültek az utcákon, tömegek tüntetnek a rezsim ellen

A megmozdulások a dél-iráni Faszá városában váltak különösen hevesekké. A tüntetők megostromolták a kormányzói hivatalt, tüzeket gyújtottak és kövekkel dobálóztak.

A közösségi médiában terjedő felvételeken lövések hangja hallható és sebesültekre utaló jelenetek is láthatók.

A félhivatalos Tasznim hírügynökség ugyanakkor cáfolta, hogy bárki meghalt volna; beszámolójuk szerint három rendőr sérült meg az összecsapásokban.

Maszúd Pezesskián elnök kedden megpróbálta csillapítani a kedélyeket. Ígéretet tett a tervezett adóemelések felülvizsgálatára, és jogosnak nevezte a változásokat követelő tüntetők egy részének követeléseit. A megmozdulások ennek ellenére tovább folytatódtak.

Teheránban szerdán a Nagy Bazár környékén gyülekeztek a tiltakozók, a jelentős rendőri jelenlét ellenére is. A boltok nagy része zárva maradt. A Sargh napilap beszámolója szerint kedden legalább négy diákot vettek őrizetbe a Teheráni Egyetemen, emellett egy újságírót is letartóztattak, akit szerdán szabadon engedtek.

A belpolitikai válság közepette a külpolitikai feszültségek is fokozódnak. Donald Trump amerikai elnök hétfőn katonai csapásokkal fenyegette meg Iránt, ha újraindítják atomprogramjukat. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerdán kiadott levelében veszélyes következményekre figyelmeztetett, és határozott válaszlépést helyezett kilátásba bármilyen agresszió esetén.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images