Putyin szerint a jelenlegi ukrajnai háború a Nyugat elleni küzdelem része

Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos újévi televíziós beszédében az Ukrajnában harcoló orosz katonákat éltette, és azt hangsúlyozta, hogy hisz bennük és a győzelemben, amelyet a Nyugattal folytatott létfontosságú küzdelem részének nevezett.

A fekete kabátot viselő Putyin – akinek erői lassan, de folyamatosan nyomulnak előre Ukrajnában – Oroszország sorsáról és népének egységéről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy ez az egység garantálja a haza szuverenitását és biztonságát. Külön hősökként méltatta az Ukrajnában harcoló katonákat.

Oroszország-szerte milliók vannak veletek ezen a szilveszteren. Rátok gondolnak, együtt éreznek veletek, reménykednek bennetek. Boldog új évet kívánok minden katonánknak és parancsnokunknak! Hiszünk bennetek és a győzelmünkben!

– fogalmazott az elnök.

A beszéd idején Oroszország videófelvételt tett közzé egy állítólagosan lelőtt drónról, azt állítva, hogy Ukrajna ezen a héten megkísérelt támadást intézni egy elnöki rezidencia ellen. Kijev hazugságnak minősítette a vádat, amely szerintük a béketárgyalások aláásását célozza.

Egy szerdán közzétett másik videóban az orosz vezérkari főnök arra utasította csapatait, hogy folytassák az ütközőzónák kialakítását Ukrajna Szumi és Harkiv régiójában. Hozzátette, hogy az orosz erők decemberben gyorsabban haladtak előre, mint az év bármely más hónapjában.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock