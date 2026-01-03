CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására

Trump eredetileg karácsony körül tervezte megindítani a Venezuela elleni katonai akciót, de helyette úgy döntött, inkább Nigériában hajt végre támadást – árulták el a lapnak meg nem nevezett források.
Ezután az időjárás miatt halasztották a műveletek megkezdését,
a körülmények ma mutatkoztak ideálisnak a támadás megkezdéséhez.
A CBS nem írta meg, pontosan mi lehet az amerikai támadás célja, a lap „szárazföldi támadásokról” ír, főcímében pedig „a nyomásgyakorlás növelése” látható, mint kitűzött cél. De arra nem térnek ki, mekkora az esélye annak, hogy Trump például rezsimváltó műveletet hajt végre vagy egész Venezuelát meg akarja szállni.
Hírfolyamunk a venezuelai eseményekről itt található:
Címlapkép forrása: Public Domain
Készül Washington terve az EU szétverésére, és már meg is találták ehhez a tökéletes eszközt
2025 az AfD éve volt Németországban.
Nagy változás jön a belvárosban!
Kezdődnek a munkálatok.
Történelmi fordulat: letaszították a trónról a Teslát!
Brutális növekedésben van a hazánkban is aktív BYD.
Drámai szakadék nyílt a Wizz Air és a Ryanair között - Ki lehet 2026 nyertese?
Megnéztük a kilátásokat.
Befagyott a magyar tó, fontos figyelmeztetés érkezett
Nem biztonságos a jégre menni.
Veszélyes parazita bukkant fel, azonnal lépnie kellett a hatóságoknak
Két napon belül két új esetet is jelentettek.
Lakóépületet rakétáztak az oroszok, sok a sérült
Két rakétát lőttek ki.
Csak nagyon ritkán történik ilyen, máris óriási a káosz a fővárosban
Rendkívüli fennakadásokra kell számítani.
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Megmozgatja a kötvénypiacot a holland nyugdíjreform, már látszanak a jelek
Jelentős reform indul a holland nyugdíjrendszerben, emiatt sok hosszú kötvényt fognak eladni a helyi nyugdíjalapok. Elsőre ez kishatású piaci eseménynek tűnhet, de a holland nyugdíjalapok... Th
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.