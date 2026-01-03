  • Megjelenítés
CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására
Globál

CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására

Portfolio
Az Egyesült Államok támadta meg Venezuelát, a vonatkozó parancsot Donald Trump elnök már napokkal ezelőtt kiadta, a műveletet külső tényezők miatt halogatták – tudta meg két amerikai tisztiviselőtől a CBS News.

Trump eredetileg karácsony körül tervezte megindítani a Venezuela elleni katonai akciót, de helyette úgy döntött, inkább Nigériában hajt végre támadást – árulták el a lapnak meg nem nevezett források.

Ezután az időjárás miatt halasztották a műveletek megkezdését,

a körülmények ma mutatkoztak ideálisnak a támadás megkezdéséhez.

A CBS nem írta meg, pontosan mi lehet az amerikai támadás célja, a lap „szárazföldi támadásokról” ír, főcímében pedig „a nyomásgyakorlás növelése” látható, mint kitűzött cél. De arra nem térnek ki, mekkora az esélye annak, hogy Trump például rezsimváltó műveletet hajt végre vagy egész Venezuelát meg akarja szállni.

Még több Globál

Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Hírfolyamunk a venezuelai eseményekről itt található:

Kapcsolódó cikkünk

Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Címlapkép forrása: Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Készül Washington terve az EU szétverésére, és már meg is találták ehhez a tökéletes eszközt
Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility