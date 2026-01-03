Sky News: titkos megállapodás lehet a Venezuela elleni támadás hátterében - Az egész világot átverhették

A brit lap beszámolója erről rendkívül szűkszavú, mindössze egyetlen mondat:

Forrásaink a venezuelai ellenzéken belül azt mondták a Sky News-nak, hogy abban a hiszemben vannak, hogy Nicolas Maduro elfogása előre tárgyalt távozási stratégia része lehet”.

Magyarul tehát Nicolas Maduro elfogása azért sikerült ilyen könnyen és zökkenőmentesen, mert

az elnök is beleegyezett távozásába, személyes testőrsége nem állt ellen az amerikai különleges erők támadásának.

Nem kizárt, hogy ez tényleg így volt: az Egyesült Államok megtehette volna, hogy saját katonáinak kockáztatása nélkül egyszerűen lebombázza Madurót és tartózkodási helyét nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel. A venezuelai elnök önkéntes távozása a caracasi vezető és az USA számára is kisebb kockázat. A katonai támadás "fedősztorija" valószínűleg azért kellett, hogy a venezuelai államapparátus ne omoljon teljesen össze - már ha igaz, amit az ellenzéki politikusok állítanak.

Venezuela vezetése egyelőre nem tett az állítólagos megállapodásra semmilyen utalást: a védelmi miniszter épp most mondott beszédet arról, hogy a végsőkig ellen fognak állni az USA támadásainak.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images