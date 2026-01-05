Egyértelmű fenyegetést küldött Donald Trump: Venezuela csak a kezdet volt, más országokban is katonai akció jöhet

Visszavesszük, amit elloptak. Mi irányítunk
- jelentette ki az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén hazafelé tartva, hozzátéve, hogy az amerikai olajvállalatok visszatérnek Venezuelába, és újjáépítik a latin-amerikai ország olajiparát.
Trump az Atlantic című magazinnak arról beszélt, hogy Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök nagyobb árat is fizethet, mint Maduro,
ha nem teszi azt, ami helyénvaló.
Az MTI szerint a republikánus elnök kitért arra is, hogy más országok esetében is jöhet amerikai beavatkozás. "Szükségünk van Grönlandra, teljes mértékben" - mondta a Dán Királysághoz tartozó területre utalva Trump.
Caracas után jön Bogotá?
Ugyanakkor Trump nemcsak Venezuelában és Grönlandon helyezett kilátásba (újabb) katonai akciót. Az Al Jazeera tudósítása szerint Trump azt mondta, hogy
Kolumbia és Venezuela egyaránt „nagyon beteg”,
és hogy Bogotát "egy beteg ember vezeti, aki szeret kokaint készíteni és azt az Egyesült Államoknak eladni".
És ezt nem fogja sokáig csinálni, ezt elmondhatom
- tette hozzá Trump, Gustavo Petro kolumbiai elnökre utalva. Amikor azt kérdezték tőle, hogy amerikai műveletet sugall-e Kolumbiával szemben, Trump így válaszolt:
Részemről jól hangzik.
Petro élesen reagált az amerikai elnök szavaira. A kolumbiai elnök felszólította Trumpot, hogy hagyjon fel a rágalmazásával, és egyben
arra sürgette a latin-amerikai országokat, hogy egyesüljenek, különben azt kockáztatják, hogy "szolgálóként és rabszolgaként" bánnak velük.
Petro szerint a bosszú nem megoldás, ehelyett egy egységes Latin-Amerikának olyan régióvá kell válnia, "amely képes megérteni, kereskedni és együttműködni az egész világgal".
Nem csak észak felé tekintünk, hanem minden irányba
- tette hozzá a bogotái vezető, akinek Trump korábban azt üzente, hogy "legyen résen".
Kuba és Mexikó sem úszhatja meg
Trump emellett Havannával és Mexikóvárossal szemben is fellépést helyezett kilátásba. Kubáról úgy fogalmazott: a szigetország kommunista rezsimje "az összeomlás szélén áll".
Kubának most nincs bevétele. Minden bevételük Venezuelából származott, a venezuelai olajból. Ebből most semmit sem kapnak. Kuba szó szerint az összeomlás küszöbén áll
- vélekedett az amerikai elnök. Trump ezután a szomszédos Mexikót is figyelmeztette, mondván, az országnak
össze kell szednie magát, mert a [drogok] Mexikón keresztül áramlanak, és nekünk tennünk kell majd valamit.
A mexikói elnököt, Claudia Sheinbaumot ugyanakkor "nagyszerű embernek" nevezte, és azt mondta, hogy minden alkalommal, amikor beszélt vele, felajánlotta az amerikai csapatok Mexikóba küldését. Elmondása szerint a mexikói kormány képes lenne kezelni a problémát, "de sajnos a kartellek nagyon erősek", és azok "irányítják Mexikót, akár tetszik, akár nem".
Caracasban mindeközben továbbra is a Maduro-kormány van hatalmon. Delcy Rodríguez venezuelai alelnök, aki átmenetileg átvette az irányítást, kijelentette, hogy továbbra is Maduro az egyetlen elnök, és cáfolta Trump állítását, miszerint hajlandó lenne együttműködni az Egyesült Államokkal.
Azt az amerikai elnök elutasította, hogy a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető, María Corina Machado vegye át a hatalmat a dél-amerikai országban, mondván, nincs mögötte elég társadalmi támogatás. Ezáltal úgy tűnik, a Trump-adminisztráció inkább a jelenlegi kormánnyal kíván együttműködni a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása és a venezuelai olajipar megnyitása érdekében, ahelyett hogy új vezetőt juttatna hatalomra.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőre tűzte ki az amerikai akció megvitatását.
António Guterres főtitkár "veszélyes precedensnek" nevezte a történteket.
A kábítószerrel kapacsolatos bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Maduro várhatóan ma áll bíróság elé az Egyesült Államokban. A hétvégén helikopterrel érkezett a Hudson folyó partjára, ahonnan a brooklyini Metropolitan Detention Centerbe vitték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
