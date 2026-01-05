Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége

A brit The Times által ismertetett értesülések szerint Hamenei mintegy húsz közeli tanácsadójával és családtagjával együtt hagyná el Teheránt, ha úgy ítélné meg, hogy a hadsereg és a rendfenntartó erők már nem engedelmeskednek parancsainak. A menekülési terv részeként fiát és kijelölt utódját, Modzsatba Hameneit is kimentené.

Beni Szabti, aki az iszlám forradalom után nyolc évvel menekült el Iránból, majd évtizedeken át az izraeli hírszerzésnek dolgozott, a lapnak azt mondta, hogy

Hamenei Moszkvába menekülne, mert szerinte nincs máshol számára menedék.

A menekülési forgatókönyv Mokszkva másik egykori szövetségesének, Bassár el-Aszad szíriai diktátornak a tavalyi lépését követi: Aszad 2024 decemberében, közvetlenül a főváros eleste előtt repülőgépen hagyta el Damaszkuszt, és Oroszországba menekült.

A források szerint a terv magában foglalja a külföldi ingatlanok és vagyontárgyak összegyűjtését, valamint készpénz biztosítását a biztonságos távozáshoz. Hamenei hatalmas vagyonhálózattal rendelkezik, amelynek jelentős része a Szetad nevű félállami jótékonysági alapítványrendszeren keresztül működik. Egy 2013-as Reuters-vizsgálat szerint az összesített vagyon körülbelül 95 milliárd dollárra tehető.

Legközelebbi munkatársai közül sokaknak – köztük Ali Laridzsáninak, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács titkárának – már külföldön élnek családtagjai, többek között az Egyesült Államokban, Kanadában és Dubajban.

Az elmúlt héten gazdasági nehézségek miatt országszerte tüntetések robbantak ki Iránban, beleértve a szent városnak számító Komot is. A tüntetők azzal vádolják a forradalmi gárdából, a Baszídzs milíciából, a rendőrségből és a hadseregből álló rendfenntartó erőket, hogy éles lőszert, könnygázt és vízágyúkat vetnek be ellenük.

Egy nyugati hírszerzési elemzés szerint Hamenei mentálisan és fizikailag is meggyengült a tavalyi, tizenkét napos izraeli háború óta. Azóta alig jelent meg nyilvánosan, és a mostani tüntetéshullám alatt sem látták vagy hallották. A háború idején bunkerben húzta meg magát, így elkerülte több magas rangú forradalmi gárdista parancsnok sorsát.

Címlapkép forrása: Getty Images