Az oroszok nagyon berágtak Trumpra: „ezért akár rájuk is lőhetnénk”

Kalózkodásnak nevezte Anatolij Matvijcsuk orosz biztonságpolitikai elemző azt, hogy az Egyesült Államok lefoglalta a Marinerát, egy orosz zászló alatt hajózó tankert – az orosz médiának azt nyilatkozta, hogy Oroszországnak minden joga megvan ilyen helyzetben fegyvert használni.

A Marinera egy hete áttörte az USA Venezuela körüli blokádját és kihajózott nemzetközi vizekre, Oroszország joghatósága alá vette a tankert, amely időközben bekerült a moszkvai hajózási regiszterbe is. Az Egyesült Államok egy kis dilemmázás után ma lefoglalta a hajót.

Ez lényegében kalózkodás”

– fejtette ki Matvijcsuk, aki nyugalmazott orosz ezredes is, a News.ru-nak.

Tengerészeti egyezmények alapján minden jogunk megvan fegyvert használni. Ez a hajó nemzetközi vizeken hajózott, kalózok elfoglalták a hajót, amely egy szuverén ország zászlaja alatt közlekedett”

– mondta az orosz elemző.

Az Egyesült Államok szerint jogszerűen jártak el, mivel a Marinera legénysége (ekkor még Bella 1 néven) megsértette az USA előre bejelentett blokádját Venezuelával szemben.

Oroszország egy tengeralattjárót is a Marinera védelmére küldött, de a gép nem ért oda időben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images