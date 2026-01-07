  • Megjelenítés
Európa kezében a gazdasági atomfegyver, 2000 milliárd dollárral radírozhatják le az amerikai elnököt
Európa kezében a gazdasági atomfegyver, 2000 milliárd dollárral radírozhatják le az amerikai elnököt

A venezuelai amerikai katonai fellépés után Donald Trump amerikai elnök ismét megerősítette igényét Grönlandra, ami Európában komoly biztonságpolitikai aggodalmakat váltott ki. Az európai kormányok elutasítják az annektálást, de katonailag és politikailag szűk a mozgásterük, miközben szakértők szerint egy nyílt konfrontáció Washingtonnal súlyos kockázatokat hordozna. Elemzők úgy látják, hogy az érdemi elrettentés nem katonai, hanem gazdasági eszközökkel képzelhető el – írja a Handelsblatt. A legdurvább vészterv is ott van az asztalon: az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság több mint 2000 milliárd dollárnyi amerikai állampapírt tartanak, így egy összehangolt kötvényeladás érdemben növelhetné az amerikai finanszírozási költségeket és stratégiai nyomást gyakorolhatna Washingtonra, komoly globális piaci kockázatok árán.

Európában aggodalmat váltott ki, hogy a venezuelai amerikai katonai fellépés után Donald Trump ismét megerősítette igényét Grönlandra, katonai szükségszerűségre hivatkozva. Az érvelés az orosz és kínai jelenlét erősödésére épül az Északi-sarkvidéken, ahol az olvadó jég új hajózási útvonalakat és nyersanyag-hozzáférést nyit meg. Bár Oroszországnak mintegy 50 jégtörője van a térségben, az Egyesült Államoknak csak kettő, szakértők szerint az amerikai biztonsági célok a meglévő NATO- és dán–amerikai megállapodásokon belül is elérhetők, annektálás nélkül.

Az európai kormányok határozottan elutasítják a felvetést, de mozgásterük szűk a Trummpal szembeni fellépésre. Mette Frederiksen hangsúlyozta, hogy Grönland védelméről már léteznek érvényes megállapodások, míg több ország közös európai elrettentést sürget.

Elemzők, köztük Jacob Kirkegaard a Bruegel részéről, politikai erődemonstrációnak tartják Trump kijelentéseit, és arra figyelmeztetnek, hogy Európa katonailag nem tudná megakadályozni az annektálást.

A valódi korlátot az amerikai Kongresszus jelentheti, mivel egy NATO-tag elleni amerikai lépés az egész szövetség létét kérdőjelezné meg.

Az európai elrettentés lehetséges eszközei körül jelentős vita bontakozott ki. Felmerült, hogy az európai országok növelhetnék katonai jelenlétüket Grönlandon, ezzel erősítve Dánia pozícióját és politikai üzenetet küldve Washingtonnak.

Szintén szóba került, hogy Európa nyomásgyakorlásként belengethetné a kontinensen működő amerikai katonai bázisok működésének korlátozását, például a németországi Ramstein esetében, vagy akár gazdasági ellenlépéseket helyezhetne kilátásba. Ezek az opciók azonban elsősorban politikai jelzések lennének, tényleges katonai visszatartó erejük korlátozott.

A Handelsblattnak nyilatkozó szakértők szerint az EU-tagállamok katonai képességei nem elegendők ahhoz, hogy egy amerikai lépést erővel megakadályozzanak, miközben Európa továbbra is nagymértékben függ az Egyesült Államoktól saját biztonsága szempontjából. Ez különösen igaz a keleti szárny védelmére, ahol az orosz fenyegetéssel szembeni elrettentésben kulcsszerepe van az amerikai katonai jelenlétnek.

Egy nyílt konfrontáció Washingtonnal ezért közvetlen biztonsági kockázatokat hordozna az európai országok számára.

Jacob Kirkegaard, a Bruegel elemzője szerint katonai értelemben Európa nem lenne képes megakadályozni Grönland annektálását, ha az Egyesült Államok valóban erre az útra lépne. Úgy látja, hogy az európai válasz elsősorban politikai és diplomáciai eszközökre korlátozódhat. Ebben a helyzetben nem az európai hadseregek, hanem az amerikai belpolitikai intézmények jelenthetik a valódi féket.

Szerinte ebben az összefüggésben az európai stratégia nem az erődemonstrációra, hanem a kockázatok világos kommunikálására épülhet. Az üzenet lényege az lehet, hogy egy grönlandi annektálás nemcsak Dánia szuverenitását sértené, hanem az egész transzatlanti biztonsági rendszert megingatná. Az európai elrettentés így elsősorban nem katonai, hanem politikai és intézményi jellegű, amely az amerikai döntéshozatal belső korlátaira próbál hatni.

Van azonban egy gazdasági atomfegyver Európa kezében, amelyet Ukrajna esetében már a hajlandók koalíciójának országai megvitattak, ha Trump magára hagyna a háborúban álló országot.

Az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság együttesen több mint 2000 milliárd dollár értékű amerikai állampapírt tartanak, így egy koordinált lépés érdemben növelhetné az amerikai államadósság finanszírozási költségeit és rövid távon gyengíthetné a dollár iránti bizalmat.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen lépés nemcsak az Egyesült Államoknak, hanem a globális pénzügyi piacoknak és maguknak az európai tartaléktulajdonosoknak is jelentős kockázatot okozna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

