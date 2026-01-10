  • Megjelenítés
Betaláltak az ukránok, százezrek maradtak áram és fűtés nélkül Oroszországban
Globál

Betaláltak az ukránok, százezrek maradtak áram és fűtés nélkül Oroszországban

Portfolio
Ukrajna rakétacsapása miatt mintegy 600 ezer ember maradt áram, fűtés és víz nélkül az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod régióban.

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorod régió kormányzója szombaton a Telegramon közölte, hogy

az ukrán rakétatámadás súlyos károkat okozott az energetikai és közműhálózatban, ezért mintegy 600 ezer lakos ellátása szünetel.

A kormányzó beszámolója szerint megkezdték a helyreállítási munkálatokat, de a helyzetet rendkívül nehéznek nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy az ellátás teljes visszaállítása időbe telhet.

A Reuters által Belgorod városában készített felvételeken sötétbe borult utcák láthatók, ahol az utcai lámpák nem működnek, a helyiek pedig zseblámpákra és az autók fényszóróira támaszkodva közlekednek.

Még több Globál

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Alakul a káosz Kijevben: lekapcsolták az áramot és a távfűtést, elzárták a vizet

Megjött az orosz hadijelentés: megint az ukrán energiainfrastruktúrát támadták

A régió Ukrajna Harkiv megyéjével határos, háború előtti lakossága mintegy 1,5 millió fő volt. A térséget azóta érik rendszeres támadások ukrán részről, hogy Oroszország 2022 februárjában megindította az inváziót.

Moszkva folyamatosan támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, ami szinte mindennap áramkimaradásokhoz vezet. Idén télen a fűtési rendszereket is célba vették: a csütörtökről péntekre virradó éjszakai támadás után a kijevi lakások mintegy fele maradt fűtés nélkül.

Kapcsolódó cikkünk

Alakul a káosz Kijevben: lekapcsolták az áramot és a távfűtést, elzárták a vizet

Oroszország és Ukrajna jelentős részén az elmúlt napokban fagypont alatti hőmérsékleteket mértek, ami tovább súlyosbítja az energiaellátási zavarok következményeit.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility