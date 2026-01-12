Figyelmeztetnek a meteorológusok: tragikus a helyzet a világ legmagasabb hegységében az időjárás miatt

A hőmérséklet emelkedése miatt a távol-keleti hegységben lehullott kevés hó gyorsan el is olvad. Az alacsonyabban fekvő területeken pedig egyre inkább eső váltja fel a havazást. Ez legalábbis részben a globális felmelegedés következménye.
A gleccserek gyorsuló olvadása régóta súlyos gondot jelent India egyes, a Himalája területén fekvő államaiban és a térség más országaiban. A téli hóhiány tovább rontja a helyzetet.
A szakértők szerint a jég és a hó visszahúzódása nemcsak a Himalája arculatát formálja át, hanem több százmillió ember életére és a térség ökoszisztémáira is hatással lesz.
Tavasszal, a hőmérséklet emelkedésével a télen felhalmozódott hó elolvad, az olvadékvíz pedig táplálja a folyórendszereket. Ez létfontosságú vízforrás a térség folyói számára, amelyek ivóvizet, öntözővizet és vízenergiát biztosítanak.
A kevesebb téli csapadék – az alföldeken eső, a hegyekben hó formájában – azt is jelenti, hogy a szárazabb körülmények miatt megnő az erdőtüzek veszélye.
A visszahúzódó gleccserek és a csökkenő hómennyiség emellett destabilizálják a hegyoldalakat, mivel eltűnik az a jég és hó, amely addig összetartotta a kőzetet.
A sziklaomlások, földcsuszamlások és a gleccsertavak áttörése már most is egyre gyakoribb.
Az indiai meteorológiai szolgálat decemberben szinte egész Észak-Indiában nem mért számottevő csapadékot. Az előrejelzések szerint január és március között az északnyugati területeken – köztük Uttarakhand és Himácsal Prades államokban, valamint Dzsammu és Kasmír, illetve Ladakh térségében –
86 százalékkal az átlag alatti csapadék várható.
A csapadékcsökkenés nem egyszeri jelenség. Kieran Hunt, a Readingi Egyetem kutatója szerint erős bizonyítékok támasztják alá, hogy a téli csapadék a Himalájában tartósan csökken. Egy 2025-ben publikált tanulmány négy különböző adatbázis adatait vizsgálta az 1980 és 2021 közötti időszakra, és mindegyik a nyugati és a közép-himalájai térség egyes részein mutatott visszaesést.
Hemant Szingh, a dzsammui Indiai Technológiai Intézet kutatója szerint az északnyugati Himalájában a havazás az elmúlt öt évben 25 százalékkal csökkent a negyvenéves átlaghoz képest.
Nepálban október óta nem esett eső, és úgy tűnik, a tél hátralévő része is száraz marad – mondta Binod Pokharel, a katmandui Tribhuvan Egyetem meteorológus docense. Hozzátette: az elmúlt öt évben gyakorlatilag minden tél hasonlóan alakult.
A meteorológusok megjegyzik, hogy az utóbbi években előfordultak heves havazások is, de ezek elszigetelt, szélsőséges események voltak. Nem pótolták azt az egyenletes téli csapadékeloszlást, amely korábban jellemző volt.
A 2024–2025-ös tél 23 éves rekordot döntött: a hótakaró fennmaradása közel 24 százalékkal az átlag alatt maradt
– derül ki a Nemzetközi Integrált Hegyvidékfejlesztési Központ jelentéséből. Az elmúlt öt télből négyben átlag alatti értékeket mértek a Hindu Kus–Himalája régióban.
