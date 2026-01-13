Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Horvátország 2025-ben a GDP 2,08 százalékát fordította védelemre, ami mintegy 1,9 milliárd eurónak felel meg, és jelenleg öt nemzetközi misszióban összesen 270 katonával vesz részt - közölte hétfőn Zágrábban Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Mark Ruttével, a NATO főtitkárával közös sajtótájékoztatóján.

Plenkovic elmondta: a horvát kormány a NATO-csúcstalálkozókon vállalt kötelezettségek teljesítésére összpontosít, különösen a védelmi képességek fejlesztése és a védelmi kiadások növelése terén. Közölte: Horvátország eddig 15 katonai segélycsomagot nyújtott Ukrajnának, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nemcsak saját biztonságát, hanem egész Európa stabilitását is védi. Bejelentette azt is, hogy Horvátország 2027 tavaszán első alkalommal ad helyet a NATO-tagországok informális külügyminiszteri találkozójának.

Rutte méltatta a horvát fegyveres erők modernizációját, valamint a védelmi kiadások növelését. Kijelentette: Oroszország a legfőbb fenyegetés a NATO és Európa biztonságára, és a NATO-tagállamok e pillanatban arról tárgyalnak:

mi legyen a következő lépés Grönland biztonságának garantálásában.

Rutte ellátogatott a Zágrábhoz közeli Pleso repülőtérre is, hogy megtekintse a horvát hadsereg új haditechnikai eszközeit, köztük a Rafale típusú, többfunkciós vadászgépeket és a Black Hawk helikoptereket.

Tihomir Kundid vezérkari főnök közölte: a Rafale repülőgépek rendszerbe állításával Horvátország teljesen átvette légtere ellenőrzését annak keretében, hogy a fegyveres erők fokozatosan áttérnek át a nyugati haditechnikai eszközök alkalmazására.

A NATO-főtitkár horvátországi látogatása során találkozik Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel is. Milanovic a találkozó előtt úgy nyilatkozott, hogy a NATO főtitkárát szívesen látják Horvátországban, de hangsúlyozta, hogy a tisztség nem jár döntéshozatali vagy pénzügyi jogkörrel.

Rutte szerint az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump fontos szerepet játszott abban, hogy a szövetségesek növelték védelmi kiadásaikat, és hangsúlyozta: meggyőződése, hogy Trump nélkül nem lett volna megállapodás a védelmi ráfordítások emeléséről.

