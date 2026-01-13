  • Megjelenítés
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Globál

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Portfolio
Hétfőn az éjjeli órákban, helyi idő szerint 1 óra 30 perckor ismét dróntámadás érte az ukrán fővárost. Egy kerületben tűz ütött ki. Kijevben még most is több mint 1000 épület van fűtés nélkül a pénteken végrehajtott orosz dróntámadás miatt. A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására. A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megosztás

Keddi közvetítésünk

Keddi hírfolyamunk az alábbi linken olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos csapás érhette az ukránok sztárfegyverét, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Megosztás

Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen

Az Egyesült Királyság kormánya olyan jogi alapot azonosított, amely lehetővé teheti, hogy a brit hadsereg megállítsa és átkutassa az úgynevezett árnyékflotta szankciókerülő olajszállító hajóit - írta meg a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen
Megosztás

Utasít Zelenszkij: véglegesítsék a megállapodást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma bejelentette, hogy utasította az ukrán tárgyalóküldöttséget: véglegesítsék az Egyesült Államokkal kötendő, biztonsági garanciákról szóló megállapodás tervezetét, és terjesszék jóváhagyásra a legmagasabb politikai szint elé - számolt be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Utasít Zelenszkij: véglegesítsék a megállapodást
Megosztás

Dróntámadás és viharok bénítják meg a kulcsfontosságú kikötőt: hatalmas olajkiesés rázza meg a piacokat

Ismét jelentősen visszaesett a kazah kőolajexport a Fekete-tenger egyik kulcsfontosságú kikötőjében, miután a rossz időjárás, a karbantartási munkák és a dróntámadások okozta károk egyszerre akadályozzák a szállításokat, és az olajárakat is felfelé húzzák - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Dróntámadás és viharok bénítják meg a kulcsfontosságú kikötőt: hatalmas olajkiesés rázza meg a piacokat
Megosztás

Megdöbbentő számok láttak napvilágot az ukrajnai polgári áldozatokról

Az ENSZ Emberi Jogi Megfigyelő Missziójának jelentése szerint 2025-ben 2514 civil vesztette életét Ukrajnában a háborús erőszak következtében, további 12 142-en pedig megsebesültek. A tavalyi év így a 2022-es, orosz nagyszabású invázió kezdete óta a legvéresebbnek számít a polgári lakosság számára - írja a Sky News.

Tovább a cikkhez
Megdöbbentő számok láttak napvilágot az ukrajnai polgári áldozatokról
Megosztás

Zágrábban a NATO-főtitkár

Horvátország 2025-ben a GDP 2,08 százalékát fordította védelemre, ami mintegy 1,9 milliárd eurónak felel meg, és jelenleg öt nemzetközi misszióban összesen 270 katonával vesz részt - közölte hétfőn Zágrábban Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Mark Ruttével, a NATO főtitkárával közös sajtótájékoztatóján.

Plenkovic elmondta: a horvát kormány a NATO-csúcstalálkozókon vállalt kötelezettségek teljesítésére összpontosít, különösen a védelmi képességek fejlesztése és a védelmi kiadások növelése terén. Közölte: Horvátország eddig 15 katonai segélycsomagot nyújtott Ukrajnának, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nemcsak saját biztonságát, hanem egész Európa stabilitását is védi. Bejelentette azt is, hogy Horvátország 2027 tavaszán első alkalommal ad helyet a NATO-tagországok informális külügyminiszteri találkozójának.

Rutte méltatta a horvát fegyveres erők modernizációját, valamint a védelmi kiadások növelését. Kijelentette: Oroszország a legfőbb fenyegetés a NATO és Európa biztonságára, és a NATO-tagállamok e pillanatban arról tárgyalnak:

mi legyen a következő lépés Grönland biztonságának garantálásában.

Rutte ellátogatott a Zágrábhoz közeli Pleso repülőtérre is, hogy megtekintse a horvát hadsereg új haditechnikai eszközeit, köztük a Rafale típusú, többfunkciós vadászgépeket és a Black Hawk helikoptereket.

Tihomir Kundid vezérkari főnök közölte: a Rafale repülőgépek rendszerbe állításával Horvátország teljesen átvette légtere ellenőrzését annak keretében, hogy a fegyveres erők fokozatosan áttérnek át a nyugati haditechnikai eszközök alkalmazására.

A NATO-főtitkár horvátországi látogatása során találkozik Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel is. Milanovic a találkozó előtt úgy nyilatkozott, hogy a NATO főtitkárát szívesen látják Horvátországban, de hangsúlyozta, hogy a tisztség nem jár döntéshozatali vagy pénzügyi jogkörrel.

Rutte szerint az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump fontos szerepet játszott abban, hogy a szövetségesek növelték védelmi kiadásaikat, és hangsúlyozta: meggyőződése, hogy Trump nélkül nem lett volna megállapodás a védelmi ráfordítások emeléséről.

(MTI)

Megosztás

Már fejlesztés alatt van Moszkva vadonatúj szuperdrónja: a sztratoszféráig lesz képes hatolni a"Ragadozó"

Oroszországban folyamatban van a "Ragadozó" (Hisnyik) nevű sztratoszférikus drón fejlesztése, amely képes lehet akár 15 kilométer magasra felemelkedni, ha üzembe helyezik – közölte az orosz állami TASZSZ hírügynökséggel Vlagyimir Tabunov, a rendszert fejlesztő Geron vállalat vezérigazgatója.

Tovább a cikkhez
Már fejlesztés alatt van Moszkva vadonatúj szuperdrónja: a sztratoszféráig lesz képes hatolni a
Megosztás

Börtönbe vágná Putyint az európai nagyhatalom? – Úgy vágott vissza a Kreml, amit nem minden nap látni

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője vasárnap éles hangnemben vágott vissza John Healey brit védelmi miniszternek, amiért a politikus korábban kijelentette: ha tehetné, őrizetbe venné Vlagyimir Putyin orosz elnököt háborús bűnök miatt - írja a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Börtönbe vágná Putyint az európai nagyhatalom? – Úgy vágott vissza a Kreml, amit nem minden nap látni
Megosztás

Felfedte Moszkva az Oresnyik-rakéta célpontját – Ha ez igaz, tetemes csapást szenvedett az ukrán légierő

Az orosz védelmi minisztérium szerint a pénteken a nyugat-ukrajnai Lviv városára kilőtt Oresnyik-rakéta a Lvivi Állami Repülőgépjavító Üzemre mért csapást, ahol többek között F-16-os amerikai gyártmányú vadászgépeket is szervizeltek – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Tovább a cikkhez
Felfedte Moszkva az Oresnyik-rakéta célpontját – Ha ez igaz, tetemes csapást szenvedett az ukrán légierő
Megosztás

Hamarosan kiderül, mit tud az orosz hadsereg ellen a szupermodern KF41 Lynx páncélos

2026 elején átveszi az ukrán haderő az első KF41 Lynx páncélozott harcjárműveket – jelentette be a gépeket gyártó Rheinmetall vállalat.

Tovább a cikkhez
Hamarosan kiderül, mit tud az orosz hadsereg ellen a szupermodern KF41 Lynx páncélos
Megosztás

Egész Kijevben vészhelyzeti áramszünet van

Az orosz támadások miatt egész Kijevben vészhelyzeti áramszünetet kellett bevezetni. Az energiacégek munkatársai jelenleg a megrongálódott rendszereket javítják, ez idő alatt csak a fűtéshez és a vízellátáshoz szükséges elektromos áram használható.

(Ukrinform)

Megosztás

340 milliónyi összeggel támogatja Norvégia Ukrajnát

Norvégia hétfőn közölte, hogy 340 millió eurós (397 millió dollár) vészhelyzeti finanszírozást nyújt az ukrán energiaágazat támogatására és a kritikus szolgáltatások fenntartására.

(Reuters)

Megosztás

Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közzétett üzenetében azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja az 1418-ik napjába lépett, ezzel épp olyan hosszan tart már, mint a Szovjetunió második világháborús küzdelme a náci Németországgal, az úgynevezett Nagy Honvédő Háború – írja a The Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak
Megosztás

Elesett Novobojkovszke

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették a Zaporizzsja megyei Novobojkovszke falut.

(TASZSZ)

Megosztás

Kijevbe érkezett a norvég külügyminiszter

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett posztja szerint Kijevbe érkezett norvég kollégája, Espen Barth Eide.

(Ukrinform)

Megosztás

Hét ukrán megyében áramkimaradások vannak az orosz csapások miatt

A hétfőre virradóra végrehajtott orosz dróntámadások miatt hét ukrán megyében vannak áramkimaradások: összesen 260 település maradt teljesen vagy részlegesen áram nélkül.

Az áramszünetek Odessza, Zsitomir, Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Donyeck megyéket érintik.

(Ukrinform)

Megosztás

A finn hatóságok útjára engedték a szabotázsakcióval vádolt orosz hajót

A finn rendőrség közölte, feloldotta annak a hajónak a lefoglalását, amelyet azzal a gyanúval tartottak fogva, hogy szabotázsakciót követett el a Helsinkitől Észtországig a Finn-öblön át vezető tenger alatti távközlési kábel ellen.

A finnhatóságok december 31-én foglalták le a Fitburg teherhajót, amely Oroszországból Izraelbe tartott, és a nyomozás részeként őrizetbe vették a legénység egy tagját.

A hajó hétfőn hagyja el Finnország felségvizeit – közölte a rendőrség közleményében.

A nyomozás a gyanús hajó ügyében ugyanakkor folytatódik.

(Reuters)

Megosztás

Lerántották a leplet az orosz elnök dublőreiről – Elmondta a volt hírszerző, mikor és hol láthatjuk az ál-Putyinokat

Sir Richard Dearlove, a brit hírszerzés, az MI6 volt ügynöke szerint bizonyos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt egyes megjelenésein dublőrök helyettesítik – írja a The Sun.

Tovább a cikkhez
Lerántották a leplet az orosz elnök dublőreiről – Elmondta a volt hírszerző, mikor és hol láthatjuk az ál-Putyinokat
Megosztás

Ukrán dróntámadás érte a krími Szevasztopolt

Mihail Razvozajev Moszkva-barát szevasztopoli kormányzó szerint ukrán drónok két alkalommal is támadták a krími kikötővárost a hétfőre virradó éjszaka folyamán.

A kormányzó szerint két lakóépület és autók rongálódtak meg a támadásban, egy óvoda területén pedig egy lelőtt drónt lezuhant darabjait találták meg, de az épületben nem keletkezett kár.

(TASZSZ)

Megosztás

156 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjjel összesen 156 drónt indított Ukrajna ellen, amelyekből az ukrán légvédelem 135-öt lelőtt.

(Ukrinform)

Megosztás

Támadás érte Odesszát

Odesszában hétfőre virradó éjjel orosz dróntámadás okozott áramkimaradást és károkat egy épületben – közölte Szerhij Liszak, a város katonai közigazgatásának vezetője a Telegrammon.

Liszak arról számolt be, hogy az éjszakai támadás mind infrastrukturális létesítményeket, mind lakóépületeket megrongált.

A Pereszipszkij kerület egy részében átmenetileg nincs áram, a szakemberek dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.

(RBC-Ukraine)

Megosztás

13 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint légvédelmi erőik az éjszaka folyamán 13 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett.

(TASZSZ)

Megosztás

Drónok csaptak le Kijevre az éjjel

Hétfő éjjel 1 óra 30 perc körül Oroszország támadást indított Kijev ellen. A város több pontján is robbanásokat lehetett hallani.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője azt mondta, a főváros egyik kerületében egy nem lakhatára használt épületben tűz ütött ki.

Kijevben egy pénteki orosz dróntámadás miatt továbbra is több mint 1000 épületben nincs fűtés.

(The Kyiv Independent)

Megosztás

Drónok csaptak le Kijevre az éjjel

Hétfő éjjel 1 óra 30 perc körül Oroszország támadást indított Kijev ellen. A város több pontján is robbanásokat lehetett hallani.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője azt mondta, a főváros egyik kerületében egy nem lakhatára használt épületben tűz ütött ki.

Kijevben egy pénteki orosz dróntámadás miatt továbbra is több mint 1000 épületben nincs fűtés.

(The Kyiv Independent)

Megosztás

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Hétfőn az éjjeli órákban, helyi idő szerint 1 óra 30 perckor ismét dróntámadás érte az ukrán fővárost. Egy kerületben tűz ütött ki. Kijevben még most is több mint 1000 épület van fűtés nélkül a pénteken végrehajtott orosz dróntámadás miatt. A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására. A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
Olyan időjárás jön, hogy a rendőrség is megszólalt
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility