Összeomlott a kormány a világ egyik legerősebb országában: hamarosan jöhet az új választás

Japán első női kormányfője októberi hivatalba lépése óta jelentős népszerűségnek örvend, annak ellenére (vagy éppen amiatt), hogy komoly diplomáciai konfliktusba keveredett Kínával. Takaicsi korábban azt mondta, hogy egy esetleges kínai támadás Tajvan ellen Japán létét is fenyegetné. Peking felszólította, hogy vonja vissza kijelentéseit, ám a miniszterelnök ezt megtagadta. Válaszul Kína óva intette állampolgárait a japáni utazástól, és korlátozta a kettős felhasználású termékek exportját.

A főtitkár szerint a választáson a szavazók az LDP új koalíciójáról is dönthetnek.

Takaicsi tavaly szakított a párt hagyományos szövetségesével, a liberálisabb Komeitóval, és a jobboldali Japán Innováció Pártjával (Isin) lépett szövetségre.

A voksolás egyúttal próbára teszi a miniszterelnök gazdasági programját is. Takaicsi a kormányzati kiadások és a védelmi költségvetés növelésével kívánja élénkíteni a gazdaságot. Az előrehozott választások híre a múlt héten eladási hullámot indított el a jen és a japán államkötvények piacán, mivel a befektetők aggódnak, hogyan finanszírozza majd költségvetési expanzióját a világ egyik legeladósodottabb fejlett gazdasága.

Az Eurasia Group egyik elemzője szerint Takaicsi nagy valószínűséggel a gazdasági teljesítményére alapozva nyerheti meg a választást. Egy meggyőző győzelem ugyanakkor

Pekingnek is egyértelmű üzenet lenne: a kínai nyomásgyakorlás nem fogja eltávolítani a miniszterelnököt a hatalomból.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images