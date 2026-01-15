Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Keményen odaszólt a lengyel miniszterelnök Trumpnak: az a szó, amit keresel, Oroszország
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint nem igaz az amerikai elnök, Donald Trump állítása, mely szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a béke akadálya.
Hírszerzési jelentés: Moszkva nekilát az ukrán területek kifosztásának
Az RBK írt az ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat közleményéről, mely szerint az oroszok nekilátnak felmérni az elfoglalt ukrán területek ásványkincseit.
Oroszország követelést fogalmazott meg az atomarzenálhoz: két európai hatalom is célkeresztbe került
A Nyugat teljes nukleáris potenciálját, beleértve Nagy-Britannia és Franciaország arzenálját is, figyelembe kell venni az új stratégiai fegyverzetkorlátozási egyezmény kidolgozásakor – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, az Egyesült Államok Kína bevonását sürgető törekvéseire reagálva.
Egymásnak estek az ukrán alakulatok: teherautóra pakolták és elvitték a katonákat
Súlyos ügyről számol be az Euromaidan Press nevű ukrán portál: egy rohamdandár katonái egyszerűen elrabolták egy területvédelmi alakulat tagjait és az orosz állások ellen küldték őket. A lap hangsúlyozza: az ügy világosan rámutat arra, hogy az ukrán haderőben egyre mélyebb krízis kezd kibontakozni a katonák hiánya miatt.
Válaszolt Moszkva az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb kérdésére
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára beszélt az orosz-ukrán háború lezárására megalkotott béketervvel kapcsolatos orosz álláspontról – számolt be a TASzSz.
Putyin hamarosan kifejti külpolitikai álláspontját a világról
Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai beszédet fog mondani a Kremlben a nagykövetekkel tartandó találkozón.
A hagyománynak megfelelően az elnök beszédet mond a látogató nagyköveteknek, és beszéde a legfontosabb külpolitikai kérdésekre fog összpontosítani
- mondta Peszkov.
A Kreml Sándor-termében tartják majd a találkozót, amikor az orosz elnök átadja a nagyköveteknek a megbízólevelet. Az eseményen számos - köztük több európai - ország nagykövete vesz részt.
Kémügy robbant ki Moszkvában
Az orosz fővárosban található brit nagykövetség egyik alkalmazottját kiutasítottak az országból a brit hírszerző szolgálatokkal való kapcsolatai miatt.
Oroszország megalkuvást nem ismerő álláspontját ebben a kérdésben továbbra is országunk nemzetbiztonsági érdekeivel összhangban fogja végrehajtani
- közölte az orosz külügyminisztérium.
(TASzSz)
Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna szárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában
Az amerikai és a litván tüzérségi erők Kelet-Litvániában, a NATO–Fehéroroszország határának közelében tartottak közös HIMARS-gyakorlatot, amely a nagy hatótávolságú precíziós csapások és a gyors, légi úton is támogatott áttelepítés képességének fejlesztését célozta - tudósított a Military Watch Magazine.
Elsüllyedt egy titokzatos teherhajó a Kaszpi-tengeren: gyanús útvonalon haladt
A türkmén külügyminisztérium beszámolója szerint elsüllyedt egy iráni hajó a Kaszpi-tengeren – írja a Militarnyi.
Ukrán drónjelentés
Kijev legfrissebb jelentése szerint Oroszország az éjjel összesen 82 drónnal támadt ukrán területre. Megjegyezték, hogy ezek közül nagyjából 60 darab volt Sahed-típusú. A légvédelem összesen 61 esetben hárította a veszélyt, ugyanakkor 21 alkalommal becsapódásokat jelentettek. Az ukránok szerint összesen 13 helyszínről érkeztek információk detonációkról.
Ukraine's air defense reports it shot down or suppressed 61 out of 82 drones overnight on Jan 15. Russia launched Shaheds, Italmasses, and other drones from multiple directions. pic.twitter.com/5fsGqAQDYH https://t.co/5fsGqAQDYH— NOELREPORTS (@NOELreports) January 15, 2026
Kijevbe érkezik az IMF főigazgatója
Január 15-én reggel Kijevbe érkezett Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője, hogy magas szintű tárgyalásokat folytasson. A tervek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Julija Szviridenko miniszterelnökkel, Andrij Pisnyijjel, az ukrán Nemzeti Bank elnökével és üzleti vezetőkkel fog találkozni. A látogatás részleteit szigorúan bizalmasan kezelik.
(RBK)
Felbukkant az orosz vezérkari főnök: mindenütt offenzívában vannak, robog a hadsereg a fronton
Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke ismertette a harctéri helyzetet – számolt be a TASzSz.
Előkerültek a részletek az ukrán F-16-osok bevetéséről: ezernél több légi célpontot semmisítettek meg a pilóták
Az ukrán pilóták az összetett és időigényes folyamat ellenére sikeresen elsajátították az F–16-os vadászgépek kezelését, harci alkalmazását, és a nyugati taktikákat az Oroszország elleni háború sajátosságaihoz igazították - tudósított az Ukroinform.
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Reutersnek adott interjút, amelyben érdekes meglátásokat osztott meg az orosz-ukrán béketárgyalások jelenlegi helyzetéről.
Ukrajna új szuperfegyvere áttörheti az orosz légvédelmet: mesterséges intelligenciával vadászik célpontjaira
A Destinus bemutatta legújabb fejlesztését, a Ruta Block 2 cirkálórakétát, amely minden fontos paraméterében felülmúlja elődjét, és teljesen új műszaki koncepciót képvisel - számolt be a RBK.
Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
